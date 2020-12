Semmit sem változtatott volna, ha a szenteste előtti napon, a labdarúgó NB I. 11. fordulójából elhalasztott mérkőzésen az Újpest nem 3–2-re, hanem 5–0-ra veri meg a ZTE-t, Predrag Rogan vezetőedzőnek akkor is mennie kellett volna. Ezt akkor tudtuk meg, amikor a szerb tréner a lefújás után azzal indított az M4 Sport kamerája előtt, hogy ez volt az utolsó mérkőzése az Újpest kispadján. A távozása körülményeit firtató kérdésre annyit válaszolt, hogy erről a vezetőséget kell kérdezni.

Nos, nem sokkal később az Újpest honlapján megjelent, miszerint a klub vezetősége és tulajdonosa az elmúlt hónapok teljesítményét figyelembe véve döntött úgy, hogy szerződést bont Predrag Rogannal, helyét januártól a német Michael Oenning veszi át.

Rogan június 1-jén érkezett a tabellán akkor 10. helyezett csapathoz, megmentette a kieséstől, összességében pedig az újpesti bajnoki mérlege: 23 mérkőzésen 9 győzelem, 6 döntetlen, 8 vereség. A legutóbbi három meccse: Kisvárdán 1–1-es döntetlen (a hazaiak a 91. percben egyenlítettek), a Honvéd ellen otthon 2–1-es győzelem, majd a ZTE ellen 3–2-es siker, hét pont, a tabellán pedig a kilencedik helyen áll a csapat – Rogannak mégis mennie kellett.

Az Újpest honlapja emlékeztet arra, hogy Michael Oenning 2015-ben az akkor még az első osztályban szereplő Vasast irányította, benn tartotta az élvonalban, majd a következő évben a harmadik helyig és az Európa-liga-selejtezőig vezette. Ehhez azért tegyük hozzá, ha már a lila-fehérek honlapja nem teszi, hogy a Vasas a 2017/18-as szezonban a 12. helyen zárva esett ki az élvonalból, és Oenning lejáró szerződését nem is hosszabbították meg.

A Vasas esete tökéletesen mutatja, hogy egy csapat, amelyik az egyik évben a harmadik az NB I.-ben, a következőben simán kieshet.

Jelenleg az újonc MTK van még ott a dobogón az FTC és a Fehérvár mögött. A 8. forduló után a másik újonc, a Budafok volt a harmadik, most viszont kieső helyen áll. Ha holnap tiszta lappal indulna a bajnokág, csak annyit vehetnénk biztosra, hogy a Fradi és a Vidi nem esik ki, a többi tíz csapatból viszont ez bármelyikkel megtörténhet, így tíz edző játszik orosz rulett mintájára afféle magyar rulettet. (Olykor azért az aktuális fehérvári tréner kezében felrobban a pisztoly.) Szeptember óta a következő áldozatok voltak: Osztermájer Gábor (Paks), Kuttor Attila (Mezőkövesd), Bódog Tamás (Honvéd), Feczkó Tamás (DVTK) és most Rogan. A magyar rulett sajátossága azonban, hogy ebben azért sokaknak több életük is van.