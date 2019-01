Sportoljanak többet a lányok - ezért dolgozik a Tisza Squash SE

A program lényege, hogy a nemek között jelentkező különbséget – amely nyolcéves korban kezdődik, majd folyamatosan nő, ahogy a fiatalok elkezdik a középiskolát – csökkentsék, és segítsék a lányok pozitív kapcsolatát megerősíteni a sporttal, az egészséges életmóddal.



– Az Európai Bizottság által szervezett Európai Sporthéten Szentesen már lezajlott a projekt konferenciája, ahol Rózsa Sándor pszichológus ismertette a Lányok a sportban elnevezésű kutatás módszertanát – árulta el Németh István, a Tisza Squash SE projektmenedzsere. Ez volt az Interreg–IPA Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program központi rendezvénye, amelyen az irányító hatóság, a nemzeti hatóság, a közös titkárság és a KT Antenna is részt vett.



– A folytatásban mentorprogramokat szervezünk, ahol egy tapasztalt mentor négy hónapon át segíti az általa kiválasztott sportolót. A két országból öt-öt mentorpár működik majd együtt, ezeket egy tapasztalt, ismert sportolónő, valamint egy fiatal lány alkotja. A tanácsadás személyes találkozók és online kapcsolattartás segítségével történik. A mentoráltak a projekt zárókonferenciáján a nagyközönségnek is beszámolnak az együttműködésről. Jövőre két többnapos sporttábort tartunk, az egyiket Szentesen, a másikat Adán. A résztvevők egy kiválasztási folyamaton vesznek részt, majd jöhet a bentlakásos sporttábor teljes ellátással, kétnyelvű programokkal és egymás kultúrájának megismerésével. Ezen tíz és tizenöt év közötti lányok vesznek részt, tizenöten a Vajdaságból, tizenöten Csongrád megyéből. A táborban megismerkedhetnek különböző edzésmódszerekkel, más sportágakkal, elismert női sportolókkal, az egészségtudatos táplálkozással, a mozgásban gazdag életmód fontosságával, valamint a helyi nevezetességekkel – tette hozzá Németh. A szervezési feladatokban Sebők Zoltán, a Tisza Squash SE elnöke, valamint a Vajdasági Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság részéről Marko Adamovics vesz még részt.



A Tisza Squash SE a program során elvégzett egy kutatást a hét és tizenöt év közötti lányok testmozgásával kapcsolatos motivációkról – testnevelő tanárok, edzők és szülők mellett általános iskolások voltak az interjúk alanyai. A tanulmányból egy olyan módszertani füzet készül, ami a tanárok és edzőknek nyújt majd segítséget a lányokkal történő bánásmóddal kapcsolatban. A részükre workshopot is szerveznek, ahol műhelymunkában tartanak tanfolyamot a program eredményeiről. A lányokat továbbá különböző sporteszközökkel is támogatja az egyesület.



A két éven át, 2018 júniusától 2020 júniusáig tartó, a Vajdaságban és Csongrád megyében zajló, az Európai Unió által támogatott Interreg–IPA CBC Magyarország–Szerbia Program projekt zárókonferenciáját Szegeden rendezik majd, amin a programban részt vevő szerb és magyar sportvezetők, edzők, tanárok vesznek részt.



A projekt partnerei a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság, Szentes Város Önkormányzata, a Szegedi Tisza Squash Sport Egylet és a Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek Alapja. A kezdeményezés 210 ezer 865 euróból, átszámítva 68 millió forintból valósul meg, amelyből az IPA hozzájárulása 179 ezer 235 euró, azaz közel 58 millió forint.