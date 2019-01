Sulovics bízik a csapatban - Többet vár a folytatásban a Szedeák centere

A több hazai meccs is reményt ad. Sulovics bízik a szebb tavaszi szezonban. Fotó: Karnok Csaba

A Naturtex-SZTE-Szedeák tavalyi utolsó bajnokijára is szép számú közönség látogatott ki az újszegedi sportcsarnokba. Sportélménynek nem volt rossz a Falco Szombathely elleni ütközet, viszont a hajrát elrontotta Andjelko Mandics együttese, így vereséggel zárta az évet.– Több problémánk is akadt a meccs előtt. Nekünk szűkös keretünk van, amelyet sérülések sújtottak, és ne feledjük, négy nap alatt a második meccsünket kellett lejátszanunk – kezdte értékelőjét Nenad Sulovics, a csapat centere. – Mindezek ellenére 30–35 percen keresztül egy jobb csapat ellen nagyon jól küzdöttünk, és helytálltunk. Vereségünkben nagy szerepet játszott Boltics kipontozódása, ezt követően elkövettünk néhány hibát, amit egy jó csapat, mint a Falco, azonnal megbüntet. Nekünk túl sok volt egyszerűen ez a terhelés, amelyet az elmúlt időszakban kaptunk, rengeteg energiánkba került, hogy ilyen szoros meccset játsszunk a Sopronnal és a Falcóval, elfáradtunk a meccs végére – summázta a vasiak elleni vesztes összecsapást a szegediek magasembere.Ahogy arra a 33 éves kosaras is rámutatott: az utolsó perceket leszámítva nem akadtak gondjai a Szedeáknak, sok támadás végén tapsolhatott a szegedi közönség, hiszen nem volt hiány ötletes megmozdulásokból, ezt mutatja a 27 gólpassz is, amelyeket a csapat produkált: mindez viszont nem ért győzelmet.– Ilyen kvalitású játékosaink vannak, akik képesek ezt a játékot nyújtani, helyzeteket teremteni a társnak. Ponjaviccsal sajnos keveset gyakorolhattunk közösen, ez még látszik, de biztos vagyok benne, hogy ő is javul majd a következő időszakban. Kiemelném, hogy nagyon fontos volt nekünk, hogy egy olyan borzasztó meccs után, mint amit a TF Budapest vendégeként játszottunk, sikerült javítanunk, és nem mentünk még mélyebbre – fejtette ki a Szedeák centere.Az alapszakasz felénél a tizenharmadik helyen áll a Naturtex. A tíz vereség közül több is igen szoros csatában született, viszont a tényen ez nem változtat, csupán három győzelmet számlál a gárda, és így fordulhat 2019-re.– Hiszek a csapatunkban! Lehetne öt, talán hat győzelmünk is, de a szerencse is elkerült bennünket az alapszakasz első felében, talán ebből is több lesz majd az idény második részében. Nincs mit szépíteni, nem volt egy szép félévünk, de bízom abban, hogy szebb folytatás vár ránk, már csak azért is, mert jóval több hazai meccsünk lesz az alapszakasz második részében – zárta Nenad Sulovics.