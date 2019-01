Szabó doki hatalmas ukrán csele - közel 1000 oldalban

Hudi Dániel karikatúrája

2018-ban kétszer is járt Ukrajnában, Zaporizzsjában a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. Az első út rengeteg tanulsággal szolgált, így az éles BL-meccsre már Budapestről különgéppel utazott a magyar bajnok. Nem egyszerű a hatalmas méretű Dnyepr partján fekvő városba eljutni.A Bajnokok Ligája-meccset nem mindennapi izgalmak közepette 32–31-re megnyerte a Pastor-alakulat. A mérkőzés után gyorsan buszra szállt a csapat, majd a város repterére utazott, hogy onnan hazainduljon.Pörgessük vissza az időt a meccs napjának délutánjára! Jómagam évek óta dr. Szabó Istvánnal alkotok egy csapatot, azaz szobatársak vagyunk a BL-utakon. Sokat viccelődünk, a jókedv hozzátartozik az életünkhöz. „Doki" mindig gondoskodik a megfelelő gumicukor-mennyiségről, én rendszerint takarót terítek a földre, mert fő a biztonság, nehogy valamelyikünk megfázzon, ha véletlenül az ágy mellé huppan.Csendesen, Rod Stewart dallamaival fűszerezve telt a szeptember végi vasárnap délután. Lassan haladt az óra „csak előre!", így azon tűnődtem, hogy a szobatársamat valamivel meg kellene tréfálni. Nézelődni kezdtem, megpillantottam egy vízforralót. „Á! Túl nagy! Azt mégse tegyem Doki bőröndjébe!" – gondoltam magamban. Kihúztam a fiókot, ahol egy közel ezeroldalas zaporizzsjai telefonkönyv pihent. Társam a fürdőszobába ment, én becsempésztem a táskájába, majd néhány perc múlva közöltem, hogy lemegyek a csapattalkávézni, a busznál majd találkozunk.„Ez az! Doki hazacipeli az ukrán emléket!" – meséltem a játékosoknak, akik jót nevettek az egészen.Vége lett a meccsnek, mentünk a kis szakadt ukrán reptérre, ahol rajtunk kívül nem sok ember tartózkodott. Én a Mister után jöttem a sorban, feltettem a bőröndöm, és láttam, hogy jó néhány kilóval nehezebb, mint amikor idefelé repültünk. Jó, vettem a gyerekeknek csokit, meg lehet, hogy az összegyűrt ruhák is nehezebbek lettek, nem is gyanakodtam semmire, csak néztem Dokit, ahogy rángatja a bőröndjét.Hajnalban értünk Szegedre, így csak a gyerekeknek szánt ajándékokat vettem ki a táskából. Másnap délután telefonon kerestem a szobatársamat. Persze tereltem, de furcsa volt, hogy semmi sem érződött a hangján. Egyszer csak megszólalt: „Nem kerestek egy ukrán telefonszámról?" Ekkor leesett, hogy miért volt nehezebb a táskám, Doki miért vágott faarcot a zaporizzsjai reptéren, a játékosok miért nem rajta, hanem rajtam nevettek. Az én bőröndömben „figyelt" az ukrán emlék.Sok remek cselt neveztek el kiváló labdarúgókról, így Cristiano Ronaldóról, vagy éppen Puskás Ferencről, de egy biztos: Szabó doki ukrán csele is bevonul a történelemkönyvekbe, mert a Jugyu papírgyűjtésén kiderült, hogy négy kilogrammot nyomott.Mi a tanulság a történetből? Mádi Józsi kollégám már szállóigévé váló mondása cseng a fülemben: „a fagyi mindig visszanyal". Most egy telefonkönyv formájában keményen megtette velem is.