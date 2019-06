Szabó Péter visszatérésével rendezett gálát a Szeged-Grosics - fotók, videó

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 30. (utolsó) forduló. Gyula, 200 néző.Szabó Levente (Skover, Katona).Szántai – Manga M. (Achim S., 64.), Moga, Horváth M., Zabari (Erdei, 58.) – Coroian, Szabó P., Germán, Szabó P. – Bata K., Andorka (Cigan, 79.). VJoao Janeiro.Tomori – Szeles P. (Markos, a szünetben), Borovsky, Nagy B. (Kóródi, 77.), Soltész – Darabont, Rózsahegyi, Pisont P., Király O. (Irimiás, a szünetben) – Novák R., Horváth R.Pisont István.Szabó P. (33., 72.), Bata K. (67.), Androka (69.), ill. Darabont (54.).Darabont (54.), Novák R. (84.).Soha nem látott összeállításban lépett pályára az NB III utolsó fordulójában a Szeged-Grosics Akadémia, amely a Honvéd II-t fogadta Gyulán, a Grosics akadémián. Joao Janeiro vezetőedző ugyanis olyan játékosoknak adott bizalmat, akik az utóbbi időben kevesebbet játszottak.A védelmet teljesen lecserélte – mondjuk a SZEOL SC ellen kiállított Farkas Márkra amúgy sem számíthatott volna egymeccses eltiltás miatt –, és a négyesből Tóth G. és Achim S. ült a kispadra. A középpályán a csapatkapitány Germán és Zvara, valamint a támadósorban Andorka mellett fiatalok (a 19 éves Manga M., a 20 éves Horváth M.), illetve rutinosabbak (Szántai, Moga, Zabari, Bata K., Coroian) kaptak lehetőséget. És ott volt a kezdőben Szabó Péter is, aki még tavaly augusztusban a Makó elleni nyitányon szenvedett szárkapocscsonttörést – így keretbe foglalta a szezont.A vendégek kezdőjében, de az egész keretében is a szegedi származású Rózsahegyi Dominik volt a legidősebb – 21 évesen...A mérkőzés pörgősen indult, és előbb Andorka a kapufát találta el, majd a 32. percben Szabó P. parádéssá tette a visszatérését: két emberen átfűzve magát szerezte meg a vezetést. Alig két perc múlva Andorka 11-est lőhetett a Germán elleni szabálytalanság után, ám kimaradt – a szünetben így is hazai vezetést mutatott az eredményjelző.A második játékrészben váratlanul jött az egyenlítés, de két perc múlva Bata K. megint a hazai alakulatnak szerzett vezetést. Sőt annyira felpaprikázta a Szeged-GA-t a Honvéd II. egyenlítése, hogy a 67. percben Andorka révén már 3–1-re elhúzott. És ha egy üzlet beindul: Bata K. gólpasszából Szabó P. duplázott, 4–1. Jöhetett a pezsgőzés, bajnok lett, és feljutott a Szeged-Grosics Akadémia.– Jó mérkőzés volt, mi voltunk a legjobb csapat a bajnokságban. A második öt, a harmadik 13 pontra maradt le tőlünk, de sok jóü személyiséggel találkoztam a csoportban.1. Szeged-GA 30 21 5 4 52 – 17 682. Szentlőrinc 30 19 6 5 53 – 21 633. SZEOL SC 30 16 7 7 40 – 20 554. Dunaújváros 30 13 10 7 34 – 19 495. Honvéd II. 30 12 7 11 34 – 40 436. Rákosmente 30 11 8 11 33 – 37 417. Iváncsa 30 10 9 11 46 – 44 398. Dabas 30 10 9 11 37 – 38 399. Kecskemét 30 9 12 9 36 – 35 3910. Kozármisleny 30 9 11 10 33 – 29 3811. Pécs 30 9 11 10 32 – 34 3812. Taksony 30 10 6 14 35 – 44 3613. Szekszárd 30 8 10 12 24 – 29 3414. HFC 30 7 5 18 25 – 58 2615. Paks II. 30 5 11 14 27 – 44 2616. Makó 30 5 5 20 25 – 57 20