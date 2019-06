Százéves lett a szőregi klub - A Rákóczit 1919-ben alapították, szép jubileumot ültek

A legendás Szőregi Rákóczi. 1948–1949-ben az NB III-ban szerepelt a csapat. FOTÓ: SZŐREGI RÁKÓCZI

Ülünk egy kávé mellett Vashegyi Attilával, a Szőregi Rákóczi egykori elnökével és Lakatos Lajossal, aki évtizedek óta gyűjti az információkat a csapattal kap­­csolatosan. Idén ünnepli századik születésnapját az egyesület. Erre mondják, hogy nem semmi! A Rákóczi is csatlakozott azokhoz a klubokhoz, amelyek ilyen patinás kort megéltek.– Írásos emlékünk nincs arról pontosan – kezdte a beszélgetést Lakatos Lajos, aki évek óta összefogja a Rákóczi történelmét –, hogy 1919-ben melyik hónapban és melyik napon alapították meg a Szőreget. A klub létrehozóinak a neve sem ismert. Én 83 éves vagyok, azóta itt élek, én is viseltem a csapat kék-fehér csíkos mezét. Amikor az egyesületet alapították, viharos időket élt Magyarország. Érdekesség, hogy ebben az évben alakult az SZVSE is. Mi lehetett a cél? Az, hogy szer­­vezett formában legyen a településen futball és szerepeljen valamilyen bajnokságban a Rákóczi.Sokakban merülhet fel a kér­dés, hogy miért éppen Szőregi Rákóczi lett a csapat neve? Igaz, ez nem egyedi eset, az egyik leghíresebb ilyen néven szereplő csapat az éppen az idén a labdarúgó NB I-be felju­­tó Kaposvári Rákóczi.– Csak következtetni tu­dunk, hogy Rákóczi Ferenc példamutató, következetes sza­­­­­badságharca szerepet játszott ebben, tehát röviden: küz­delem az eredményért a végsőkig jellemezte őt, talán ezért választották elődeink ezt a nevet.Szőreg mindig is meghatározó szerepet töltött be Csongrád megye futballéletében. Kicsit visszautazunk az időben, egészen a múlt század közepéig.– Az egyik legszebb időszak volt az 1948–1949-es bajnokság. Ekkor az NB III-ban szerepelt a gárda, és jó középcsapatnak szá­­­mított. Frányó Ferenc volt en­­nek a legendás Rákóczinak a kapusa. Tanár volt, sokat be­szélgettem vele, így ismerem az akkori időket. Említette, hogy 48 tavaszán a Délmagyarország sportrovata is nagy címben hoz­ta le a Móraváros elleni győzelmüket. Ekkor még Délkerületi I. osztályban szerepelt a Szőreg, 14 csapat alkotta a bajnokságot. Így írt a móravárosi pályán lejátszott meccsről az újság: „Az első félidő kiegyensúlyozott a játék, bár a Rákóczi többet támadó, gólhelyzeteket nem tudott teremteni. A második félidőben felerősődik a Rákóczi, és Baranyi két góljával biztosan nyeri a mérkőzést." Ekkor a Szegedi Honvéd volt az első, az UTC a második, a HTVS (Vásárhely Vívócsapata) a harmadik, míg a Szőreg a hetedik. A Honvédban olyan futballisták játszottak, mint Remzső, Baráth, Király és Rosenthal, akik később NB I-es játékosok lettek. A Móra és az UTC elleni meccseinket rendszeresen 400-500 néző tekintette meg, ezek voltak a mi rangadóink. Sok neves labdarúgót adott a megyének, illetve az országnak a Szőregi Rákóczi. Lakatos Lajos készített egy kis listát, amelyben összegyűjtötte a neveket.– Vezettem egy kis füzetet, amelybe felírtam néhány olyan labdarúgó nevét, aki legendának számított a Rákócziban. Ez egy szubjektív vélemény, de egy biztos: ők sok szép pillanatot szereztek a nézőknek. Ebben három olyan név is szerepel, aki később a legmagasabb osztályban, az NB I-ben szerepelt. Borbély Dénes, Borbély Tibor és Péli Ferenc. A Sebők testvérek, ők hárman voltak, Dobó Miklós, Baranyi Imre, id. Tóth Ferenc, ifj. Tóth Ferenc, Gombos Ferenc, Karsai Ferenc, Móra Tibor, Lakatos Árpád, Simon Szilveszter, vagy a már említett Frányó Ferenc számított kiemelkedő labdarúgónak nálunk. Persze lehetne bővíteni a névsort, biztos, hogy maradt ki olyan játékos, aki megérdemelné, hogy ott szerepeljen, de ez egy szubjektív vélemény. Persze hogy hozzátartozott a szőregi focihoz, hogy egy-egy meccs után egy kisfröccs mellett kielemezze mindenki a meccset. Legendás elnökökben sem volt hiány. Kasza Péter 20 évig vezette a klubot, Vashegyi Attila is évtizedeken keresztül szolgálta a Rákóczit, Váradi András is sokat tett a helyi futballért.– Az idei utolsó bajnokink után volt egy kis összejövetel – vette át a szót Vashegyi Attila, a klub volt elnöke. – Körülbelül hetvenen jöttünk össze, és nosztalgiáztunk egy kicsit. A megyei I. osztályban szereplő felnőttcsapat is széppé tette a születésnapot, hiszen a jó erőkből álló Tiszasziget együttesét a nézők legnagyobb örömére 1–0-ra legyőztek. Szép ünnep volt.