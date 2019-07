Szegedi evezősök az U23-as Eb-n, vb-vel lépne a felnőttek közé a szegedi karatés

Edzésben a vb-n: Kunstár Márk (balról) és Király Csaba. FOTÓ: MESZ

Egy jól irányzott rúgás Szalai Gréta részéről. FOTÓ: SUPERKARATE

A szegedi Titán TC atlétái 10 napos brnói edzőtábor után érkeztek Győrbe, ahol az újonc és serdülő egyéni magyar bajnokságot rendezték meg az U16-os atléták számára. A szakosztályból hárman vettek részt az eseményen, és két ezüstérmet, illetve 6 egyéni legjobb eredményt sikerült összehozni.Az elmúlt hétvégi eredmények, újoncok (2006), lányok, 1000 méter akadályfutás: 5. Bárány Enikő 3:32,62 perc (egyéni legjobb). Újoncok, (2006) lányok, 2000 m: 2. Bárány Enikő 7:01,98 perc (egyéni legjobb). Serdülők (2004–2005), fiúk, 100 m: Kovács Árpád (2005) 11,97 másodperc (egyéni legjobb), Burkus Barnabás (2004) 12,57 másodperc (egyéni legjobb), Kovács Árpád (2005): B döntő 12,40 másodperc. Serdülők (2004–2005), fiúk, 300 m: 2. Kovács Árpád (2005) 37,21 (egyéni legjobb, az évfolyamában 1. lett), 19. Burkus Barnabás (2004) 39,84 másodperc. Serdülő (2004–2005), fiúk, távolugrás: 8. Kovács Árpád (2005) 568 cm (egyéni legjobb, az évfolyamában 1. lett).Az NKM Szeged két evezőse, Kunstár Márk és Király Csaba is elutazott a magyar evezős válogatottal az U23-as világbajnokságra az egyesült államokbeli Sarasota városába. Az NKM Szeged VE versenyzői a férfi nyolcast erősítik majd a vb-n.A szegedi Szalai Gréta a Japánban rendezendő kyokushin karate világbajnokságra készül. A karatéka az Európa-bajnokságok rendszeres résztvevője, és ezeken háromszor a dobogó legfelső fokára állhatott fel, kétszer pedig 3. lett.A kiskundorozsmai önkormányzat két Eb-re jutásban már segítette anyagilag.A Japánban tartandó világbajnokságra a New York-i versenyen kvalifikálta magát Szalai, akinek ez az esemény gyönyörű lezárását jelenthetné a gyermekkorának – a vb november 22-től 24-ig tart, míg Szalai Gréta november 30-án tölti be a 18. életévét. A tehetség 2009 szeptemberében kezdte a karatét, és rengeteg versenyen végzett az első helyen, illetve a dobogón az elmúlt tíz évben. Volt országos nyílt stílus bajnokságon (2011) kumitében második, a 2014–2015-ös tanévben a diákolimpián küzdelemben második, megkapta a legharcosabb utánpótlás-versenyző díját (2015), a 2016–2017-es tanév diákolimpiáján katában harmadik, szlovák bajnokságon küzdelemben első, a 2017–2018-as tanév diákolimpiai döntőjében harmadik, a 2018-as csapatbajnokságon első, a 2018–2019-es tanév diákolimpiáján küzdelemben pedig harmadik, a berlini Európa-bajnokságon (2015) küzdelemben harmadik, a lublini kyokushin Európa-bajnokságon (2016) küzdelemben első, a lyoni kyokushin Európa-bajnokságon (2017) küzdelemben szintén első, majd a bukaresti kyokushin Európa-bajnokságon (2018) küzdelemben harmadik.Szalai Gréta legfrissebb, 2019-es eredményei, kyokushin Europa-bajnokság, Wroclaw (Lengyelország), küzdelem: 1. hely; all american kyokushin bajnokság, New York, küzdelem: 1., kata: 2.Győrben rendezték az 52. országos gyermek úszóbajnokságot. Az Aqua Sportközpontban a Natural Immune Control System Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Clubot kilenc úszó (Bán Balázs, Grexák Nóra, Kérdő Luca, Kis Noel, Kuti Lili, Musa Márk, Romic Vanja, Szatmári Máté, Tót Emma) összesen huszonöt számban képviselte, emellett hat váltó is rajthoz állt. 1500 méter gyorson Kis Noel a 2006-osoknál remek versenyzéssel 4., Bán Balázs a 2005-ösöknél 8. lett, míg Romic Vanja a 100 méter mell döntőjében szintén a 8. helyen zárt. Kiemelendő Grexák Nóra és Tót Emma javítása, előbbi 100 méter mellen, utóbbi 200 méter pillangón úszta meg eddigi legjobbját.A következő versenynapon Kis Noel remek versenyzéssel, nagy egyéni csúccsal 100 méter háton 1:04,44-es eredménnyel 2. lett, emellett 400 méter gyorson is döntőt úszhatott, ott 8. lett. Bán Balázs 400 méter gyorson, Tót Emma 200 méter vegyesen zárt egyéni rekorddal.A gyermek ob harmadik napján Kis Noel ezúttal 200 méter háton lett második 2:17,90-es idővel, hatalmas új egyéni csúccsal. Döntőt úszhatott a 4×100 méteres mix vegyesváltó is, a Kis Noel, Romic Vanja, Tót Emma, Bán Balázs összeállítású négyes a 7. helyen végzett, itt Grexák Nóra úszott mellen. A váltó tagjai közül többen is javítottak eddigi legjobbjukon.A zárónapon Kis Noel 400 méter vegyesen legjobbján 13 (!) másodpercet javitva, 5:06,22-vel a 4. lett. Bán Balázs (200 gyors, 10. hely, 2:07,18) és Tót Emma (100 pillangó, 10. hely, 1:09,46) is egyéni csúcsokat úszott. A 4×100 méteres lány vegyesváltó (Kuti Lili, Grexák Nóra, Tót Emma, Vanja Romic) a 15., a 4×100-as fiú vegyesváltó (Kis Noel, Szatmári Máté, Bán Balázs, Musa Márk) a 16. helyen végzett.A hódmezővásárhelyi klub így két ezüst­éremmel zárta az országos bajnokságot.