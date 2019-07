Szegedi rajt a Csákvárral: szeptember 15-én játssza első meccsét az új stadionban az NB II-es Szeged-Csanád GA

Lendületből. A Szeged-Csanád-Grosics Akadémia (játékosa, Oláh Gergő fehérben) szeptemberben Szegedre költözik.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elkészítette az NB II sorsolását, így kiderült: a Budafok elleni hazai meccsel kezdődik a másodosztályú idény a Szeged-Csanád Grosics Akadémia számára. Ugyanakkor a Szent Gellért Fórum elkészültéig még a gyulai Grosics Akadémián rendezi a meccseit a csapat. Így az első szegedi meccset szeptember 15-én, a Csákvár ellen játszhatja Joao Janeiro csapata. Az ősz során a Békéscsaba (október 6.), a Vasas (november 6.), és az MTK Budapest is (november 24.) Szegedre érkezik. Az őszi idény december 15-ig tart, azaz összesen 21 fordulót rendeznek a 2019-es naptári évben, és a legvégén a Budafok és a Balmazújváros ellen már túl lesz a második meccseken is a csapat.A csapat a hétvégén játssza le első felkészülési mérkőzését: szombaton 11 órától a kecskeméti Széktói stadionban az NB III-as Kecskemét lesz az ellenfél. A hazai csapatban több szegedi érdekeltségű játékos is található, ilyen a SZEOL-tól érkezett Kéri Tamás és Grünvald Attila, a Mosonmagyar­óvárt elhagyó Vágó Levente, illetve az éppen a Szeged-Csanád GA-tól leigazolt Hegedűs Martin is.A tervezett őszi menetrend, 1. forduló, augusztus 4.: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Budafok, 2. forduló, augusztus 7.: Balmazújváros–Szeged-Csanád GA, 3. forduló, augusztus 11.: Szeged-Csanád GA–Haladás, 4. forduló, augusztus 18.: Gyirmót FC Győr–Szeged-Csanád GA, 5. forduló, augusztus 25.: Szeged-Csanád GA–Siófok, 6. forduló, augusztus 28.: Szeged-Csanád GA–ETO FC Győr, 7. forduló, szeptember 1.: Szolnok–Szeged-Csanád GA, 8. forduló, szeptember 15.: Szeged-Csanád GA–Csákvár, 9. forduló, szeptember 18.: Budaörs–Szeged-Csanád GA, 10. forduló, szeptember 29.: Szeged-Csanád GA–Dorog, 11. forduló, október 2.: Soroksár–Szeged-Csanád Grosics Akadémia, 12. forduló, október 6.: Szeged-Csanád GA–Békéscsaba, 13. forduló, október 20.: Ajka–Szeged-Csanád GA, 14. forduló, október 27.: Szeged-Csanád GA–Tiszakécske, 15. forduló, november 3.: Kazincbarcika–Szeged-Csanád GA, 16. forduló, november 6.: Szeged-Csanád GA–Vasas, 17. forduló, november 10.: Nyíregyháza–Szeged-Csanád GA, 18. forduló, november 24.: Szeged-Csanád GA–MTK Budapest, 19. forduló, december 1.: Vác–Szeged-Csanád GA, 20. forduló, december 8.: Budafok–Szeged-Csanád GA, 21. forduló, december 15.: Szeged-Csanád GA–Balmazújváros.