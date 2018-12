Szegedi siker a testépítő vb-n: Los Angelesben világbajnok lett Dancsó Alexandra

Hat éve alkot egy párt, tavaly szeptember óta pedig edzőként és versenyzőként is közösen dolgozik a sikerekért a Leedsben élő, de szegedi Harmos Zsolt és Dancsó Alexandra. Előbbi – a Tisza Volánnal NB III-ban is szereplő korábbi futballista – személyi edzőként csinált Angliában karriert, utóbbi a fitnesz és a testépítés világában gyűjtögeti az első helyeket.Ezzel a felvezetéssel néhány hónapja mutattuk be a remek párost , de most is bőven volt miről mesélniük, és ez is igazolja, mennyire jó döntést hoztak a közös munkával. Alexandra ugyanis első évének egyébként is impozáns eredménylistájára feltette a pontot: világbajnok lett.Berobbant tehát az elitbe, de ennek előzménye is volt, hiszen a szegedi származású testépítő két évig kizárólag edzéssel készült egy akkor még álmaiban élő sikersorozatra.– Voltak holtpontok, de a párom és a családom segítségével sikerült teljesen felépíteni magam egy ilyen karrierre. Zsolt szerint ugyanis egy év után sem érdemes még színpadra állni, és azt is tudni kell, hogy mentálisan is készen kell állni egy ilyen terhelésre – mondta Alexandra, és máris kifejtette, milyen különleges tesztek alá vetik a hozzá hasonló sportolókat.– A WNBF szervezeténél lettem világbajnok, ez pedig a naturális vonalon elérhető legjobb eredményt. A naturális kategória azt jelenti, hogy a tiltott doppingszereket még az olimpiánál is szigorúbban ellenőrzik. Egyrészt oda sem adják a trófeát, amíg nincs kész a vér- és vizeletmintám vizsgálatának eredménye, másrészt pedig versenyezni sem engednek, ha valaki nem megy át egy igen komoly hazugságvizsgálaton.Utóbbi teszten háromnegyed órán keresztül mindenre rákérdeznek, akár arra is, hogy mostanság hazudtunk-e közeli ismerősöknek – avatott be minket Alexandra a Los Angeles-i verseny részleteibe.Ezzel még nem volt vége a sikerszériának, hiszen az első hellyel együtt a harmadik olyan szervezetnél is megszerezte a profi kártyát, ahol még szerette volna, ezzel szakmailag lett tökéletes a szezon, és a magánéletben is volt még miért örülni, hiszen a verseny helyszínén párja eljegyezte Alexandrát.Tizenegy nemzetközi versenyből kilencet megnyert az első évében, világbajnok lett, de nem dőlhet hátra. A szezon végeztével persze most pihenőidőszak jön, de újabb próbatétel is: a remek eredményeket kihasználva most kell szponzorokat szereznie, hogy többször is eljusson a legnagyobb, főként amerikai pénzdíjas viadalokra, és tovább fejlődhessen.– Sokat kell még tenni azért, hogy Alexandrát mindenhol megismerjék a test- építők világában, de jó úton haladunk, és most néhány ajánlat közül is tudunk válogatni. Világszerte azt a visszajelzést kaptuk, hogy a páromnak remek adottságai vannak, nagyon tehetséges, így nem is kérdés, hogy folytatjuk a közös munkát.Egy komoly portfóliót kell összeállítanunk, és egy PR-, marketingszakemberrel is felvettük a kapcsolatot a cél érdekében, illetve az edzőtermünk is mindenben segít – árulta el Harmos Zsolt, majd hozzátette: bár a brit test- építő szövetség támogatta a vb-szereplést, a világbajnoki győzelmet hazájuknak is ajánlják.Magyar támogatókat is keresnek, és a hazai test- építők érdeklődését is szívesen várják, rendszeresen és örömmel szoktak tanácsot adni magyaroknak, ha bármilyen kérdésük felmerül a sportágról.