Szegedieket díjaztak a gálán: Fábián Fanni, Giricz Laura és Birkás Balázs is Héraklész oklevelet kapott

Birkás Balázs is büszkén mutathatta elismerését.

A világbajnoki címet szerző Giricz Laura.

A 2001 óta működő Héraklész Program húsz sportágban segíti a legtehetségesebb 14 és 23 év közötti fiatal sportolók felkészítését és versenyeztetését, és sikerek esetén az elismerések sem maradnak el. Ezért rendeztek egy nívós díjátadó gálát, ahol kategóriánként az első hat helyezettet díjazták, illetve mindenki trénere is kapott oklevelet. Szegedi díjazottak is voltak: a női junior kézilabda-válogatottal világbajnoki címet szerző Giricz Laura első lett, míg a Haász SZUE ifjúsági Európa-bajnok úszója, Fábián Fanni, valamint az NKM Szeged világ- és Európa-bajnok kajakosa, Birkás Balázs második helyet ért el csapatban. Utóbbi két sportoló szintén szegedi trénere, Gellért Gábor és Hüvös Viktor is egy-egy kitüntetéssel gazdagodott.– Még most sem hiszem el igazán, hogy mi történt velünk – nyilatkozta pár nappal a siker után a szegedi születésű Giricz Laura, aki tagja volt a Debrecenben junior-világbajnoki címet szerzett női kézilabda-válogatottnak. Óriási szó volt a győzelmük, amit még emlékezetesebbé tett, hogy hazai pályán értek el. A Békéscsaba színeiben szereplő játékos egy kivétellel csapata összes NB I-es mérkőzésén szerepelt, az élvonalban hat gólnál jár a tehetség.– Hatalmas szakmai elismerés ez nekünk, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke és a sportért felelős államtitkár is a díjátadók között volt, megtisztelő volt ott lenni – mondta Gellért Gábor, akinek tanítványa, Fábián Fanni a 2017-es kontinensviadal után tavaly is Európa-bajnok lett az ifjúsági gyorsváltóval.– Bár a felnőttek között értük el a világbajnoki sikerünket, ráadásul címet védtünk K2 200 méteren Balaska Márkkal, ám mivel nem olimpiai számban nyertünk, ezért lettünk másodikak az ifjúsági világbajnok vívók mögött – kezdte nyilatkozatát Birkás Balázs. – Rengeteg jó sportoló és kiváló eredmény volt 2018-ban, erre büszkének kell lennie az országnak. A kategóriánkénti hatodik helyezettek is világelsők, azaz kiemelkedő mezőnyben lettünk másodikak.Késely Ajna és Milák Kristóf lett az év legjobb utánpótláskorú sportolója, akikkel kapcsolatban büszkén mondhatjuk: rendszeresen edzőtáboroznak Hódmezővásárhelyen, így tettek például az ifjúsági olimpia előtt is.