Szegedinek vallja magát - Sánta Dániel a BL-ben küzd a válogatottságért

Nagyon fiatalon került a Tisza-partra, zsenge kora ellenére gyorsan a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat drukkereinek egyik kedvence lett Sánta Dániel. Poszttársa és példaképe, Molnár Tamás miatt is érkezett 2013-ban a városba, és négy szezont lehúzott itt. Vincze Balázs és Varga Péter kezei alatt fejlődött a csupa szív pólós, többször szóba került, hogy egy válogatottbehívót megérdemelne, de még várat magára a debütálás a nemzeti csapatban. Talán ebben a szezonban előrelép, hiszen a 24 éves center megkapta élete lehetőségét: az Eger igazolta le, így hétről hétre Bajnokok Ligája-mérkőzéseken is bizonyíthat. Az előző idényben a Miskolc játékosa volt, de akármerre jár az országban, sosem feledkezik meg legmeghatározóbb évei helyszínéről.



– Nagy ugrás a karrieremben, hogy az Eger leigazolt, de az első ilyen komoly lépés a Szeged hívó szava volt. Egy tehetségekkel és rutinos klasszisokkal teli csapatba kerültem anno, amiért mindig hálás leszek – kezdte a beszélgetést Sánta Dániel. – Mivel a miskolci szezonom nem sikerült olyan jól, így tulajdonképpen az egri lehetőséget is a szegedi éveimnek köszönhetem. Dabrowski Norbert számára is azok a szezonok voltak meghatározóak, azokra emlékezett leginkább, akkoriban látta meg bennem a lehetőséget. Tavaly nyáron centerre volt szüksége, nekem adta meg az esélyt a bizonyításra, és mindent megteszek, hogy éljek vele.

Szeged tehát örök kedvence maradt, mint elmesélte, a helyi sporthíreket azóta is rendszeresen olvassa, és amikor csak tud, jön a városba.



– Egerben játszom, Budapesten nevelkedtem, de leginkább szegedinek vallom magam. Az a négy év meghatározó tapasztalatokat, rengeteg szép emléket és sok barátságot adott nekem. Sűrűn megyek Szegedre, és évente legalább egyszer közös nosztal- giázást is tartunk az akkori csapattársakkal. Kiss Csaba még olyankor is az óvó bácsink, a vacsorák után málnaszörp szokott következni – tette hozzá nevetve.

Visszatérve a szakmához, felmerült a válogatottság kérdése, hiszen a center már a Bajnokok Ligájában is pallérozódik.



– A BL-meccsek különlegesek számomra. Egyrészt ünnepként kezelem őket, az ilyen derbik jutalmak számomra, amelyek jelzik: volt értelme ennyit dolgozni. Másrészt pedig itt lehet igazán bizonyítani, hogy elérem a válogatottszintet, így ég bennem a bizonyítási vágy. Ha nem motiválna a nemzeti csapat, nem is lenne ott a helyem Egerben. Érzem, hogy ebben a szuper csapatban hónapról hónapra fejlődök, és főként védekezésben kell előrelépnem, hogy meghívót kapjak Märcz Tamástól – véli Sánta Dániel.