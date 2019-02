Szeles Mónika tanácsai

Fotó: Gellért SE

Idén is Szeles Mónika a sztárvendége a budapesti BOK-csarnokban a gyermektenisznapnak, amelyen a tragikus hirtelenséggel elhunyt Dunai Regőre is emlékeznek. A kilencszeres Grand Slam-győztes sztár előadást tartott Gyerekteniszből a profikhoz címmel, majd egy órán keresztül állta az autogramkérők rohamát.A vajdasági származású kiválóság Szegeden is töltött el időt, és ezalatt találkozott például a MOL-PICK Szeged másodedzőjével, Marko Krivokapiccsal, akivel a teniszről, Novak Djokovicsről és a ma Nantes-ban pályára lépő kézilabdacsapatról is beszélgettek tökéletes magyar nyelven. Továbbá a szegedi rokonánál eltöltött időszakban hasznos tanácsokkal látta el a szegedi Gellért SE fiatalját, Buchholcz Borát (képünkön).