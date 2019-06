Szentesen készültek az Eb-re: döntőt nyert az u15-ös leány pólócsapat három szentesi játékossal és edzővel

A magyar U15-ös leány vízilabda-válogatott megnyerte a szentesi nemzetközi viadalt. FOTÓ: VIDOVICS FERENC

Július elején az oroszországi Kirishiben rendezik meg az U15-ös leányok Európa-bajnokságát vízilabdában, amelyre a magyar válogatott az elmúlt hétvégén Szentesen készült. A nem hivatalos tornán, tehát felkészülési mérkőzések sorozatán Magyarország végzett az élen, miután a csoportmeccseken Szlovákiát és Szerbiát magabiztosan legyőzte, míg Horvátországtól vereséget szenvedett, majd az elődöntőben ismét a szlovákokat múlták felül Szilágyi Péter szövetségi kapitány és Győri Eszter szövetségi edző tanítványai. A döntőben sikerült visszavágni a horvátoknak a 17–13-as vereségért egy 17–12-es sikerrel.– Ezek a lányok először húzhattak magukra címeres szerelést, emiatt külön öröm volt ez a meccssorozat – jegyezte meg értékelése előtt Győri Eszter, a magyar válogatott szentesi szövetségi edzője.– Rengeteg feladat áll még nemzeti együttesünk előtt, hogy közös rendszerbe álljon össze, mert sok csapatból érkeztek a lányok, de jól dolgoznak – dicsérte a fiatalokat.A magyar válogatottban három szentesi leány is helyet kapott az elmúlt héten, és olyannyira meggyőzték a szakmai stábot, hogy mindhárman túlélték a keretszűkítést. A következő hét munkáját már csak tizenhatan kezdik meg, hogy kiderüljön, ki az a tizenöt játékos, akik képviselhetik hazánkat az Európa-bajnokságon.– Mindhárom szentesi lány megbízható teljesítményt nyújtott. Mácsai Eszter gólerős játékot mutatott, de dicséret illeti Mácsai Katát és Tóth Fruzsinát is. A szerbeket és a szlovákokat magabiztosan felülmúltuk, míg a horvátok picit megleptek bennünket. Ezért nagyon jó, hogy játszottunk ellenük kétszer, mert az Eb-n ellenük kezdjük a csoportmeccseket, ahol a legjobb négy közé jutás lehet a célunk. Nehéz lesz a házigazda oroszokat is legyőznünk, de csoportelsőként sokkal könnyebben juthatnánk el a négybe, mint másodikként – tekintett a jövőbe Győri.Szerdán, csütörtökön és pénteken a világbajnokságra készülő felnőtt férfiválogatott előmeccsét játssza az U15-ös csapat a budapesti Hajós Alfréd Sportuszodában, ahol a leányok a holland U15-ösökkel, majd U16-osokkal és az olasz korosztályos együttessel küzdenek majd meg.