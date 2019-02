Szentesi meccsdömping: az összes Csongrád megyei pólócsapat idegenben játszik

Vasárnap újra az Eger lesz a Hungerit ellenfele. Fotó: Vidovics Ferenc

Válogatottmeccset rendeznek Szentesen



Március 5-én 18.30-tól a szentesi Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában mérkőzik meg a magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai ezüstérmes Olaszországgal a világliga európai selejtezőjében, ami egyben Európa Kupa-selejtező is.

A legfontosabb mérkőzés a Metalcom Szentes férfiegyüttesére vár, mivel amennyiben nyernek Szombathelyen az alapszakasz utolsó meccsén, még akár a felsőházi rájátszásba is bejuthatnak. Ehhez arra van szükség, hogy a BVSC le- győzze a Honvédot, a Pécs pedig a KSI-t.A Szeged SZTE női csapata ma 16 órakor annak a Tatabányának az otthonában mér- kőzik meg, amelynek hozzá hasonlóan hat pontja van, így ez a meccs alapszakasz-helyezésekről is dönt valószínűleg. Ősszel a két gárda szegedi találkozóját a hazaiak 12–8-ra nyerték meg.A Hungerit-Szentesi VK női pólósaira meccsdömping vár a hétvégén, mivel a Duna Regionális Liga második fordulójában a szerbiai Kikindán szerepelnek. A szerb Red Star Belgrade ellen kezdtek – lapzártánk után ért véget– Kövér-Kis Rékáék, ma 13 órától a román Rapid, 18.45-től a Palilula ellen ugranak vízbe. Vasárnap reggel 8.30-kor már a Vojvodina ellen szerezhetik meg a három pontot, míg 16 órakor magyar rangadóval, az Eger ellen zárnak.– A Duna-ligában is az Eger lehet a mértékadó számunkra, valamint a Rapid, amelytől Szentesen fájó vereséget szenvedtünk. A két sérültünk, Noelia Perez Mora és Nada Mandics is visszatért, így akár minden meccsünket megnyerhetjük.