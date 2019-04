Szép jövő előtt állunk: bizonyítottak Csongrád megye tehetségei az úszó-ob-n

Ugrai Panna, a Hód Úszó SE reménysége. Fotó: Frank Yvette

Izgalmas versenyek mellett remek Csongrád megyei eredményeket hozott az idei úszó országos bajnokság, a debreceni viadalon főként pár régiós tehetség és egy-egy már ismertebb név eredményei előtt emelhetjük meg a kalapunkat.A pontversenyben legelőkelőbb, 11. helyen végzett NICS-HSÚVC vezéregyénisége Szilágyi Csaba volt, aki tavalyi teljesítményét megismételve 50 és 100 méter mellen is hazánk legjobbja lett, utóbbi távon megdöntve Gyurta Dániel országos csúcsát. A vajdasági származású, a nemzetközi versenyeken szerb színekben induló sportoló aranyai mellett a vásárhelyieknél Szőke Zita teljesítménye volt le- nyűgöző: 50 méter gyorson Verrasztó Evelynt is megelőzve lett ötödik, illetve 100 méter gyorson is A döntőbe került, emellett két számban volt a legjobb tíz között. És ne feledjük: a mix vegyes váltó bronzérmet szerzett.– A várakozásoknak megfelelő ob-t zártunk, legfeljebb annyi hiányérzetem lehet, hogy egy-két számban nüanszokon múlt az A döntőbe jutás – kezdte értékelését Bán Sándor, a NICS-HSÚVC trénere. – Csaba bizonyította profizmusát, Zita pedig a tehetségét, szép jövő előtt áll, három számban egyéni csúcsot ért el, most itt van velem az ifjúsági válogatottak olaszországi edzőtáborában. Ha így folytatja, idén az ifjúsági Eb-n és vb-n is szerepelhet.A Haász SZUE is címvédőként érkezett egy számban, de a női gyorsváltó két tagja, Vas Luca és Fábián Fanni lebetegedett. Utóbbi tehetség az utolsó napra már formába jött, amit 200 méter gyorson egy 5. hellyel bizonyított, mellette Olasz Anna, Szilvási Gréta, Ulrich Botond, Farkas Tamás és több szegedi gyorsváltó ért el A döntős helyezéseket.– A lányoknál egy-egy kiemelkedő eredmény minket is pozitív meglepetésként ért, a fiúk pedig rendre megdöntötték az egyéni csúcsaikat – nyilatkozta Gellért Gábor, a Haász SZUE vezetőedzője. – Kiemelném Ulrich Botond szereplését, hiszen háromszor is olyan időt ért el, amellyel joggal pályázik világbajnoki szereplésre az ifjúsági válogatott tagjaként. A betegségek felborították az előzetes terveket, így már keményen edzünk a hosszútávúszó ob-ra, ott szeretnénk javítani.A Hód Úszó SE úszója, Ugrai Panna hazánk egyik legnagyobb tehetsége, 100 méter háton és 200 méter vegyesen úgy ért el 8. helyet a B döntőben, hogy az A jelű fináléban az időeredményeivel 5. és 6. helyen végzett volna. 200 méter háton sikerült is a nagydöntőbe jutnia, ahol hatodik lett a felnőtt mezőnybe – mindössze 14 évesen.– 100 méter háton olyan egyéni csúcsot úszott, amelyért régóta keményen dolgozott, nagy megkönnyebbülés volt számára, hogy elérte – árulta el Máté Hunor, a vásárhelyi egyesület mestere. – B döntős úszásai tényleg megállták volna a helyüket az A döntőkben, de nem a pontvadászat volt a cél, hanem hogy olyan formát mutasson, amellyel pályázhat az EYOF-indulásra. Mivel ez egy miniolimpia lesz, zsúfolt programmal és nagy megterheléssel, reménykeltő, hogy a négynapos ob-n összesen ötször úszott egyéni csúcsot.A Szentesi Városi Úszó Club színeiben Csatlós Flóra mellúszó, Orbán Réka pedig hátúszó számokban indult. Utóbbi versenyző nemrég tért vissza a sportágba, előbbi sportoló pedig 200 mellen érte el legjobb eredményét, egy 23. helyet.– Réka mindhárom számában egy másodpercet javított, remekül helytállt – nyilatkozta edzője, Paulovics Tamás. – Flórának az ifjúsági bajnokság lesz a fő versenye, az ob nagyszerű felkészülést biztosított erre. Jakabos Zsuzsanna mellett úszott, óriási élmény volt számára, és persze motiváció is. A városban a vízilabda vallásnak számít, így nehéz úszásra csábítani a fiatalokat, de van még pár tehetségünk, akik később szintén ott lehetnek majd a felnőtt ob-n.