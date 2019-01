Szép történeten dolgozik: Berta Róbert nem szakadt el a kézilabdától, de a fallabda a hobbija

Berta Róbert (labdával) edzősködik, illetve a Tisza Volán utánpótlásában dolgozik. Fotó: Faragó Imre

Vadkerti Attila mellett Berta Róbert az az ember a szegedi férfikézilabda-életben, aki profi pályafutása során csak a Tisza-parti együttest erősítette. A 2007-es bajnoki címet követően távozott Szegedről, alacsonyabb osztályban egészen 2016-ig lépett pályára.– Amikor abbahagytam a kézilabdát, elkezdtem edzősködni fallabdában, amit a mai napig csinálok, de csak hobbiszinten. Imádott sportágamtól, a kézilabdától nem távolodtam el, a Tisza Volán SC kézilabda-szakosztályának vagyok az egyik vezetője, körülbelül 430 gyerek és 23 tréner tartozik hozzánk. Van munkánk rendesen, de ez egy szép történet, hogy 7–14 éves korig foglalkozunk a gyerekek oktatásával, versenyeztetésével. Az a célunk, hogy minél több olyan kézilabdázó kerüljön ki a kezeink közül, aki később ütőképes játékos lehet majd – beszélt a mindennapi célokról Berta Róbert, a PICK Szeged egykori kézilabdázója, a Tisza Volán SC kézilabda-szakosztályának technikai vezetője.Természetesen az elmúlt hétvégén befejeződött férfi világbajnokság kapcsán is van véleménye, amely munkájából kifolyólag leginkább az utánpótlásképzésre vonatkozik.– Jól látszik az a tendencia, hogy a magyar képzésben űr keletkezett, amit megszenved a sportág. Nekünk, sportvezetőknek és a fiataloknak szintén sokat kell dolgozni, kicsit másként. Ami a legfontosabb, hogy türelemre lenne szükség a közvélemény részéről. Viszont azt várják, hogy mindig a közvetlen világelithez tartozzunk, de ez nem megy. A franciáknak igen, de nekik teljesen más az utánpótlás-nevelésük, amit mi még nemrég kezdtünk el – árulta el meglátásait Berta.2016 nyarán határozta el végleg, hogy felhagy az aktív sportolói pályafutásával, amikor a szervezete már nem tolerálta a versenysportot.– A szervezetem szólt, hogy elég lesz, az ízületeim nem tolerálták a dolgokat. Nem estek már jól a meccsek utáni napok. Fejben tudtam, hogy mit kellene csinálni, de a fizikai megvalósítás már ennél sokkal nehezebbnek bizonyult negyvenévesen – beszélt visszavonulásáról.Január 20-án viszont ismét pályára lépett Berta Róbert. A III. Mézes Sándor Emléktornán az újszegedi sportcsarnokban a Sportolók/Média csapatával első helynek örülhetett egy izgalmas döntő után.– Kiváló hangulatú torna volt, mindenki jól érezte magát. Óriási megtiszteltetés, hogy a MOL-PICK-Szeged család még ennyi év távlatából is gondol rám, illetve ránk, akik még ott voltak ezen a tornán. Szuper volt találkozni a szurkolókkal is, bár szegedi lévén azért nap mint nap összefutok a városban sok kedves ismerőssel – zárta beszélgetésünket Berta Róbert.