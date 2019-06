Szépszámú nézősereg előtt kezdődött meg a K&H Bank-kupa vízilabdatorna - magyar sikerrel

Remek védekezés. A szegedi Horváth (6-os sapkában) és Leinweber (2-es sapkában) győzelemmel kezdett a K&H Bank-kupán. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Talán már egy újságot teleírtunk azzal, hogy a vízilabdát nyáron kellene játszani. Erre itt az újabb ékes példa: a tegnap megkezdődött K&H Bank-kupa U14-es fiú vízilabdatorna, amelynek a házigazdája Szeged. Péntek dél­­előtt két meccsel startolt el a nemzetközi viadal, méghozzá szépszámú közönség előtt. Megtelt az újszegedi sportuszoda le­­látója. Az első összecsapást, amelyet a magyar B csapat vívott a horvátok ellen, még Vári Attila, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke is megnézte. A sportvezető Belgrádba, a világliga szuperdöntőjére tartott, közben pedig megállt Szegeden.– A szegedi vízilabdára nagy szükségünk van – nyilatkozta Vári Attila –, éppen ezért örülök annak, hogy ilyen rangos utánpótlástornát rendeznek a városban. Rengeteg kiválóságot adott a magyar férfi vízilabdának Szeged, és bízom benne, hogy ad is és nevel még.Az első meccs bővelkedett iz­­­­galmakban, az egykori sze­ge­­di játékos, Aljosa Kunac csapata, a horvát nemzeti együttes 5–0-val indította a magyar B csa­pat elleni találkozót. A megilletődötten kezdő hazai együttes összekapta magát, sikerült egyenlítenie, de ebben elfáradtak, így a végén a Kunac-ta­­­nít­vá­nyok nyertek.Jött a nap második meccse. A magyar A csapat, benne három szegedivel, Horváth Vencellel, Leinweber Olivérrel és Pörge Zsomborral. Az első negyed feléig volt szoros a meccs, 2–0 után szépítettek a szlovákok. Ez rendesen felpörgette a mieinket, már az első negyedben szépen megléptek. A Regős Áron és a sze­­­gedi Lehmann István irányította fiatalok élvezték a játékot, a szurkolók többször is tapssal jutalmazták a szép támadásokat és a remek védekezést. A végére egyetlen kérdés maradt, mennyivel nyernek a magyarok. 15–8 lett. Külön öröm volt, hogy Leinweber és Pörge is gólt szerzett, míg Horváth a csapata egyik legjobbja volt.