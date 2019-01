Szeretett klubjánál, a Gellért SE-nél oktat tovább - Susányi edzőként dolgozik

Susányi Zsófia edzőként dolgozik tovább a Gellért SE-nél. Fotó: Karnok Csaba

– 2017-ben tértem haza az Amerikai Egyesült Államokból – kezdte a beszélgetést Susányi Zsófia, az egykori kiváló teniszező. – Sokáig úgy tűnt, hogy 2018 augusztusában visszatérek a tengerentúlra, végül azonban úgy döntöttem, hogy itthon is rengeteg lehetőség van, akkor miért menjek el. Ekkor kezdtünk el beszélgetni a Gellért SE elnökével, dr. Gellért Ákossal, a napokban pedig megállapodtunk, így edzőként dolgozom tovább a klubnál.A még mindig csak 27 éves sportoló a juniorok között a világranglistán a 15. volt, de a felnőtteknél is az 592. helyig jutott. A tenisz már a múlt, nyaranként még a Győr színeiben a csapatbajnokságon szerepel, de most már csak az edzősködésre koncentrál.– A tenisz egy játék – folytatta a gondolatát a fiatal tréner –, mindig a fülembe csengnek a szüleim mondatai. Amikor viszont a pályán vagy, gyakorolsz, akkor komoly munkát kell végezned. Sok tapasztalatot gyűjtöttem az USA-ban, tanultam az ottani edzőktől, ezt szeretném beépíteni az itteni foglalkozásokba. Most még a tervezés, a szervezés időszakát éljük, tavaszra szeretnénk teljes gőzzel működni, csoportokat kialakítani. Komoly kihívás visszatérni oda, ahol pályafutásom legszebb időszakát töltöttem. Ami igazán különleges lesz nálunk, hogy lesznek olyan csoportjaink, ahol angol nyelven zajlik majd az óra, így a sport mellett a tanulás is fontos szerepet tölt majd be. Van bennem drukk, de ezért csinálom, szeretném átadni a tudásomat a gyerekeknek.