Szilágyi Norbert döntött a megyeegyes rangadón

Ifjúságiak, A csoport

22. forduló: Kiskundorozsma– DAFC Szeged 2–2, gólszerzők: Balogh N., Jankó, ill. Istókovics (2). UTC–Zsombó 0–2, gsz.: Mocsári D. (2). HFC–L-IT SZEAC 5–1, gsz.: Mohácsi, Rau G., Rostás, Surján (2), ill. Banda. Mindszent–Csongrád 0–8. MUFC–Bordány 7–3, gsz.: Vas K. (3), Beke (2), Németh, Varga K. Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 5–2. Az Algyő–Kistelek mérkőzés elmaradt.

A hétvégi program

23. forduló, péntek, 18 óra: FK Szeged–Székkutas; szombat, 16.30: Zsombó–Tiszasziget, Makó II.–UTC, SZVSE–HFC II., Csongrád–Kiskundorozsma, Szőreg–Röszke; vasárnap, 16.30: Bordány–Szentes.

Kiskundorozsma, 80 néző.Kócsó Tibor Zsolt – jól (Borbás, Bozóki).Ábrahám 6 – Farkas F. 5,5, Molnár K. 6, Papp 6, Marjanucz 6, Cseh 5,5, Ottlik 6, Rudisch 6, Puskás 6, Szilágyi Zs. 5,5, Csamangó Ta. 5,5.Szabó Zsolt.Miklós 7 – Kormányos 8, Vastag 9, Csamangó Ti. 9, Baka 8 (Péter 7,5), Fülöp 8, Pócs 8, Végh 8,5, Szilágyi 8,5, Hatvani 8, Szabó D. 8.Kelemen Balázs.Szilágyi N. (62.).– Érvényesült a papírforma, megérdemelten nyertek a vendégek, amihez gratulálok nekik! A jövő héten lehetőségünk lesz javítani.– Gratulálok a csapatnak! Nagyon megdolgoztunk a sikerért a jól szervezett Dorozsma ellen.A találkozót ezúttal is egy találat döntötte el, ám azt ezúttal most nem a hazaiak szerezték, hanem a vendégek: Szilágyi Norbert a 62. percben szerzett gólt, amellyel három ponthoz segítette a csapatát.Székkutas, 100 néző. Vezette: Barta Norbert – jól (Csöngető, Gera).Kovács I. 8 - Huszár 7, Kis D. 7,5 (Paku –), Miklós 7, Szabó I. 8 (Gyöngyösi Sz. 7,5), Kovács R. 8 (Badi –), Bujáki 8 (Daraki –), Kis Á. 8 (Godó –), Szántó 9, Kabódi 7,5, Bartyik N. 8.Horváth Zoltán.Verebélyi 5 – Mészáros 4 (Bodor 5), Orovecz 5, Deli 6, Vitos 4 (Berkes 5), Bartucz 4, Juhász 4, Rakonczai 4, Bálint 5, Koncz 5, Borda 4.Keller Mihály.Bujáki (21.), Bartyik N. (30.), Szabó I. (57.), ill. Orovecz (11.), Juhász (81.).– Múlt héten elhúztuk a mézesmadzagot. Bejött, hogy tartalékoltunk az SZVSE ellen. Viccet félretéve, nagyot küzdöttünk, megérdemelten nyertünk.– Megérdemelt hazai győzelem született, példaértékű volt a hazai csapat küzdeni akarása. A miénk pedig...Szeged, Kertész utca, 100 néző.Szöllősi Ferenc – jól (Lászlai, Bartucz).Mészáros 5 – Péczely 5, Koncz 5, Balogh D. 5,5, Kis 5,5, Kasza R. 5,5, Zsömbörgi 5,5, Szántó 5,5, Sós 5,Valach 5,5, Török 5 (Pusztai, 5),Balogh Dávid.Tari 6 – Csikós K. 7, Bálint V. 6, Gajdó 6 (Zetkó –), Kószó 6,5, Törköly 7, Gyuris D. 7, Rozs Á. 7, Németh T. 6 (Lajkó 6), Molnár B. 7, ifj. Mihálffy 6.Kasza R. (5.), Valach (56.), ill. Németh T. (11.), Törköly (64.).– Küzdelmes mérkőzést játszottunk, amelyet megnyerhettünk volna. Dolgozunk tovább.– Küzdelmes, jó iramú mérkőzésen igazságos döntetlen született.Algyő, 150 néző.Béleczki László – jól (Suba, Friebert).Siska 6 – Mészáros 6,5 (Tóth –), Belanka 6,5, Szélpál 6,5, Pénzváltó 6,5, Bozsóki 6,5 (Jernei 6,5), Lajkó 7, Szil 7 (Varga –), Kovács M. 7,5, Sebők 6,5 (Molnár 6,5), Hatvani 7,5.Sebők László.Köteles 5 – Varga Á – (Horváth K. 5), Juhász J. 4, Graur 5, Kardos 5, Herczeg 5, Bartucz M. 5, Posztós 4, Bány B. 4, Szilvási 5, Tóth T. 5.Krucsó Ákos.Szil (4.), Hatvani (37.), Kovács M. (61.).– Végig uraltuk a találkozót, kevés lehetőséget hagytunk az ellenfelünknek. Megérdemelt a többgólos sikerünk.– Sajnos nagyon gyenge napot fogott ki a csapat, és így tökéletes edzőpartnerei voltunk az Algyőnek, amelynek gratulálok.Röszke, 150 néző.Dobai János – közepesen (Fodor, Tihanyi).Fodor Á. 6,5 – Zsilák M. 7, Zsilák T. 7, Ördögh 7, Szűcs D. 6,5 (Kovács G –), Fehér 6,5 (Pipicz –), Szalma 7, Szücs S. 7, Berta 6,5 (Papdi Sz. –), Tanács R. 6,5, Márki 6,5.Pördi Péter.Kurucsai 6 – Szélpál 5 (Rangos –), Makai 5–2=3, Mucsi 5–2=3, Csuka 5–2=3, Gyurkovics 5, Szalai 5 (Hegyesi P. –), Dóra J. 6 (Varga R. –), Heredea 5, Palócz 5 (Simai 5), Lengyel 5.Herczeg Gábor.Szalma (12.), Szűcs D. (21., 71. – utóbbit 11-esből), Papdi Sz. (79.), ill. Dóra J. (58.), Heredea (87.).Makai (55.), Mucsi (60.), Csuka (60.).– Hamar szereztünk két gólt, és elhittük, hogy megvan a mérkőzés. Sok helyzetet hagytunk ki, és a kiállítások is inkább minket zavartak meg. Gratulálok az FK-nak a lelkes játékhoz.– Sajnos a mérkőzésen 0–2-ig nem találtuk a ritmust, utána viszont jól reagáltunk a további eseményekre. Azt gondolom, megint megmutattuk, mit jelent az FK-család.Szőreg, 80 néző.Csöngető Endre – közepesen (Vida, Soós).Vígh S. 5 – Csikós 4,5, Németh 4,5, Faragó 4,5, Fátyol 5, Dürgő 5, Bartos 4,5, Dongó 4,5, Nagy B. 5 (Borgulya 4,5), Táncos 4,5, Mohammadreza 4,5 (Kalapács 5).Kiss Máté.Vasas 7 – Sólya 8, Lőrinc 7, Kis L. 7, Bábi 7, Balázs 7, Popovics 9, Tóth A. 7 (Kozma 7), Fodor B. 8, Molnár D. 7, Nagy Torma 7 (Vékes 7).K. Tóth Gyula.Bartos N. (40.), ill. Popovics (22., 80.).– Az első félidőben helyenként megvillant valami, a második játékrész vállalhatatlan volt.– Küzdelmes mérkőzésen csapatként dominálva megérdemelt győzelmet arattunk. Ezt a sikert Popovics Marcell édesapjának ajánljuk, mielőbbi felépülést kívánunk.Tiszasziget, 200 néző.Kiss Máté – jól (Kovács A., Szalai).Czirják 0 – Rádi 4, Fődi 4, Rutai 4, Réczi 4 (Skribek 4), Drágity 4 (Bernát 4), Fodor 4, Bálint D. 4, Kökény 4, Papp Á. 4 (Bozóki –), Kántor 4.Bernát Péter.Tóth L. 6 – Kiss-Kása 7, Vincze 7, Juhász 7, Szeles 6-2=4, Prozlik 7, Szabó L. 7 (Lőrincz –), Molnár Zs. 6 (Pölös –), Paczali 5 (Lekrinszki –), Kovács N. 6 (Lázár –), Bertók 6 (Légrádi –).Némethy László.– Nem a játékkal van gondom, hanem azzal, hogy rosszul oldjuk meg a helyzeteinket. Amíg ez a gát nem szakad át, addig nehéz dolgunk lesz.– Célfutballt játszottunk, de nem fogunk kitámadni egy nálunk jobb csapat ellen. Ma ez a taktika vált be, a játékosaimnak gratulálok, mert maximálisan betartották az utasításokat, viszont a támadásokra már nem maradt erőnk.1. Tiszasziget 21 16 3 2 67 – 12 512. Algyő 21 16 2 3 49 – 14 503. SZVSE 21 12 4 5 54 – 23 404. Bordány 21 12 2 7 46 – 27 385. Röszke 20 12 0 8 41 – 28 366. Szentes 21 10 3 8 28 – 26 337. Szőreg 20 9 5 6 32 – 23 328. Kiskundorozsma 20 10 1 9 27 – 26 319. Csongrád 20 10 1 9 28 – 31 3110. HFC II. 20 8 2 10 37 – 44 2611. UTC 21 6 3 12 29 – 49 2112. Makó II. 21 5 6 10 26 – 36 2113. Székkutas 20 3 3 14 27 – 69 1214. Zsombó 21 3 2 16 23 – 59 1115. FK 1899 Szeged 20 2 3 15 18 – 65 91. HFC 21 18 1 2 121 – 25 552. DAFC Szeged 20 17 1 2 94 – 20 523. Szentes 20 16 2 2 98 – 20 504. Tiszasziget 21 15 1 5 121 – 46 465. Csongrád 20 10 2 8 53 – 40 326. Kiskundorozsma 21 9 5 7 51 – 35 327. Bordány 21 10 1 10 62 – 52 318. Kistelek 19 7 2 10 46 – 66 239. UTC 21 7 1 13 33 – 94 2210. Zsombó 20 7 0 13 29 – 88 2111. Algyő 20 6 3 11 56 – 68 2112. MUFC* 21 6 3 12 52 – 71 2013. FK 1899 Szeged 20 5 5 10 27 – 40 2014. L–IT SZEAC 20 4 2 14 21 – 102 1415. Mindszent 21 1 1 19 24 – 121 4