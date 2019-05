Színválasztós vasárnap: jön az NB III-as városi derbi, a Szeged-GA bebiztosítaná a feljutását

Ezúttal Szegeden. Decemberben a fehér mezes SZEOL SC győzni tudott a városi derbin. Fotó: Kuklis István

Visszatérnek az ultrák



A vasárnap 17.30-kor kezdődő mérkőzésen jelen lesz az Ultras Szeged szervezett szurkolói csoport is. Mint a Facebook-oldalon közzétett bejegyzésükben fogalmaznak, a meccs végén mindkét csapatot várják egy közös fotóra, majd gratulálnak a SZEOL SC és a Szeged-Grosics Akadémia egyaránt dobogós helyezéséhez is. A drukkerek az utóbbi időben újra elláttogattak a Szeged-GA idegenbeli meccseire is.

Szeged–Szeged rangadó Szegeden. Mindig is furcsa párosítás volt a SZEOL SC–Szeged-Grosics Akadémia mér- kőzés, de amikor Szegeden találkozik a két csapat, az bizony összehozza a város futballbarátait. Főképp úgy, hogy még komoly tétje is akad a mérkőzésnek, amelyet ezúttal az NB III Közép csoportjában játszanak le.Az biztos, hogy mindkét szegedi csapat játékosainak nyakába érmet akasztanak a szezon végeztével. Azonban míg a SZEOL SC számára üdvözítőbb lenne, ha ezüst sülne ki az évadból, addig a Szeged-GA egy cseppet sem lenne boldog egy második hellyel – ami érhető is, hiszen két fordulóval a vége előtt Germán Tamásék öt ponttal vezetnek a Szentlőrinc előtt, és karnyújtásnyira van a bajnoki cím és az azzal járó feljutás a másodosztályba.Fura helyzet, hiszen ebben éppen a SZEOL SC tehet keresztbe vasárnap, ha legyőzné az SZVSE-stadionban a városi riválist. Bár 2016 decemberében simán nyert a Szeged-GA, Siha Zsolt csapata az utóbbi hetekben nagyon magabiztos lábakon áll: utóbbi nyolc meccsén csupán egyetlen gólt kapott, de egész tavasszal is mindössze négyet – miközben a Szeged-GA-nál sem lehet panasz a védekezésre, ráadásul az eredményességre sem panaszkodhatnak.Motivációt viszont aligha kell majd keresni a Szeged-GA oldalán, hiszen egy győzelemmel biztos lenne a feljutás, ráadásul az őszi mérkőzésen a gyulai Grosics Akadémián győzni tudott a SZEOL SC, azaz a visszavágás is fűtheti Joao Janeiro gárdáját: a portugál tréner ráadásul azon a találkozón debütált a csapat kispadján.Nem biztos, hogy szép vagy látványos meccs lesz, de nem is ezen van a lényeg. Szegednek van két, ezen a szinten jó csapata, bízunk abban, hogy ebből sikerül előrelépnie a Tisza-parti város labdarúgásának.