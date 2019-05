Színválasztós vasárnap: SZEOL SC-Szeged-GA 0-1 (online)

Ezúttal Szegeden. Decemberben a fehér mezes SZEOL SC győzni tudott a városi derbin. Fotó: Kuklis István

Visszatérnek az ultrák



A vasárnap 17.30-kor kezdődő mérkőzésen jelen lesz az Ultras Szeged szervezett szurkolói csoport is. Mint a Facebook-oldalon közzétett bejegyzésükben fogalmaznak, a meccs végén mindkét csapatot várják egy közös fotóra, majd gratulálnak a SZEOL SC és a Szeged-Grosics Akadémia egyaránt dobogós helyezéséhez is. A drukkerek az utóbbi időben újra elláttogattak a Szeged-GA idegenbeli meccseire is.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 29. forduló. Szeged, SZVSE-stadion, 800 néző. Vezeti: Szőts Gergely (Szvetnyik, Dobos).SZEOL SC: Leindler - Tomisics, Rácz, Gál, Grünvald - Forró (Beretka, 50.), Ondrejó (Makszimovics, 72.), Pócs - Kéri, Kalmár (Péter, 83.), Kozics. Edző: Siha Zsolt.Szeged-GA: Alekszics - Achim, Tóth G., Farkas M., Pászka - Zvara (Hegedűs, 72.), Oláh G. - Cigan, Germán, Erdei (Popin, 81.). - Andorka. Edző: Joao Janeiro.Gól: Germán (85., 11-esből)Sárga lap: Kalmár (53.), ill. Andorka (35.), Oláh G. (43.), Erdei (75.).Kiállítva: Grünvald (87.), ill. Farkas M. (92.).94.perc - Hosszas várakozás, amíg Farkas leballag a pályáról. Kozics lövi: de Alekszics megfogja! Kimarad!92.perc - Ez is tizenegyes! Farkas kezére pattan egy indítás Péter mellett, ezt is befújja a spori, Farkasnak pedig a második sárgája.87.perc - Grünvald reklamál egy büntetőt a SZEOL-nak, nincs ítélet, viszont kiállítják a SZEOL védőjét.85.perc - GÓL! Germán állt oda, és magabiztosan a jobb sarokba gurított, 0-1. Ezzel feljutásra áll a Szeged-GA!84.perc - TIZENEGYES! Popin fejelt keresztbe egy labdát, amit Hegedűs gyűjtött be, majd esett el - büntetőt ítél Szőts játékvezető.83.perc - Cserél Siha Zsolt is: Kalmárt Péter váltja.82.perc - Cserél a Szeged-GA: Erdei helyére Popin érkezik.78.perc - Rácz ment hatalmasat, miután Andorka fordulhat ismét kapura, de becsúszva blokkolni tud a védő.75.perc - Andorka fordulhat le, majd erős lövését Leindler üti ki - a kontrát Erdei akasztja meg, aki sárgát kap.72.perc - Mindkét csapat cserél: Zvara helyett Hegedűs, Ondrejó helyett Makszimovics érkezik. Egy gól minden bizonnyal eldönti.60.perc - Néhány keményebb belépő tarkítja a meccset, és a mezőnyjáték kerül előtérbe.56.perc - Kapufa! Achim lépett ki a jobboldalon, majd élesen középre tenné, beleszúrnak, és a jobb kapufáról megy ki a labda.53.perc - Kalmár és Tóth Gábor összecsapása egy indítás után: a Szeged-GA védője a földön, sárgát kap Kalmár.50.perc - Cserél a SZEOL: Forró helyére Beretka érkezik.48.perc - Kozics bal oldali szabadrúgására érkezik Rácz a hosszún, de nem tudja már kellően visszafejelni.46.perc - Folytatódik a meccs, egyik csapat sem cserélt a szünetben.45.perc - Vége az első félidőnek. Közben a Szentlőrinc 3-0-ra vezet, azaz ez az eredmény még nem jelenti azt, hogy feljutott volna a Szeged-GA.43.perc - Oláh rántja le ellenfelét, amiért villan a sárga.42.perc - Leindler véd megint! Cigan indul el, nem tudják szerelni, majd a tizenhatosról élesen lő, Leindler fölé tolja.39.perc - Megint veszélyes Pászka szöglete, pontosabban Germán fejese, akinek kísérletét Leindler a gólvonalon fogja.35.perc - Andorka löki meg Ráczot, ez sárgát ér.32.perc - Kalmár lépne ki, hosszú idő után egy SZEOL lehetőség, de nem tudja eltolni Tóth mellett.25.perc - Ondrejó marad lent, aki meghúzódott: a SZEOL SC csapatkapitánya végül marad. Leindler marad higgadt, és egy hazaadás után kicselezi Andorkát.23.perc - Nehezen tudja megtartani a labdát a SZEOL a támadóharmadban, a Szeged-GA egyelőre uralja a meccset.18.perc - Két komoly helyzet: előbb Germán, majd Farkas fejel egy-egy szöglet után, utóbbi kísérleténél Gál tisztáz a gólvonalról. A harmadik korner is jó, de Andorka közelijét blokkolják.9.perc - Az első SZEOL-helyzet, Ondrejó igazítja meg, majd lövi rá közel 16 méterről, Alekszics másodjára, de fogja a lapos lövést.7.perc - Egy újabb fejes, ezúttal Tóth Gábor maradt üresen az ötös bal sarkánál, de nem volt szükség Leindlerre.5.perc - Pici zavar a SZEOL oldalán, nehezen tudja kihozni a labdát a pályaválasztó.3.perc - Pászka szabadrúgását csúsztatja meg Oláh, de pont középre jön a labda, Leindler fogja.1. perc - A SZEOL SC kezdte a meccset.17.29 - A pályán a két csapat: a Szeged-GA fehérben, a SZEOL SC kék-feketében lép pályára. Szeged és Szeged, a két csatakiáltás!17.10 - Köszöntjük olvasóinkat a SZVSE-stadionból, szépen gyűlnek a nézők a szegedi derbire, miközben a csapatok már a pályán melegítenek. A találkozó előtt búcsúztatják a SZEOL SC-ből a pályafutását befejező Buzási Pétert.Szeged–Szeged rangadó Szegeden. Mindig is furcsa párosítás volt a SZEOL SC–Szeged-Grosics Akadémia mér- kőzés, de amikor Szegeden találkozik a két csapat, az bizony összehozza a város futballbarátait. Főképp úgy, hogy még komoly tétje is akad a mérkőzésnek, amelyet ezúttal az NB III Közép csoportjában játszanak le.Az biztos, hogy mindkét szegedi csapat játékosainak nyakába érmet akasztanak a szezon végeztével. Azonban míg a SZEOL SC számára üdvözítőbb lenne, ha ezüst sülne ki az évadból, addig a Szeged-GA egy cseppet sem lenne boldog egy második hellyel – ami érhető is, hiszen két fordulóval a vége előtt Germán Tamásék öt ponttal vezetnek a Szentlőrinc előtt, és karnyújtásnyira van a bajnoki cím és az azzal járó feljutás a másodosztályba.Fura helyzet, hiszen ebben éppen a SZEOL SC tehet keresztbe vasárnap, ha legyőzné az SZVSE-stadionban a városi riválist. Bár 2016 decemberében simán nyert a Szeged-GA, Siha Zsolt csapata az utóbbi hetekben nagyon magabiztos lábakon áll: utóbbi nyolc meccsén csupán egyetlen gólt kapott, de egész tavasszal is mindössze négyet – miközben a Szeged-GA-nál sem lehet panasz a védekezésre, ráadásul az eredményességre sem panaszkodhatnak.Motivációt viszont aligha kell majd keresni a Szeged-GA oldalán, hiszen egy győzelemmel biztos lenne a feljutás, ráadásul az őszi mérkőzésen a gyulai Grosics Akadémián győzni tudott a SZEOL SC, azaz a visszavágás is fűtheti Joao Janeiro gárdáját: a portugál tréner ráadásul azon a találkozón debütált a csapat kispadján.Nem biztos, hogy szép vagy látványos meccs lesz, de nem is ezen van a lényeg. Szegednek van két, ezen a szinten jó csapata, bízunk abban, hogy ebből sikerül előrelépnie a Tisza-parti város labdarúgásának.