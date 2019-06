Színvonalas verseny és magyar siker a 19. Szőke Tisza nemzetközi táncversenyen

Szőke Tisza nemzetközi táncverseny. E mondat a majdnem két évtized alatt – ez volt a 19. rendezvény – úgy fejlődött, hogy immár egyet jelent a mi­nőség, a látvány, az elegancia, a ritmus jelzőkkel. A Papiron Szeged VTK által megszervezett eseményre idén 22 ország 280 párja nevezett, az újszegedi sportcsarnok pedig ezúttal nem a labdapattogástól volt hangos, sokkal inkább a rit­mustól.– Nagyon jó párok érkeztek az idei rendezvényünkre, amelyek között volt a világranglista első ötven helyezettje közül ideutazó is – mondta Zsilák Zsuzsanna, a verseny főszervezője. – Éppen ezért kiváló műsorokat láthattak a nézők. A támogatók szintén elégedetten nyilatkoztak, a nézők pedig mindkét napon kitartottak a nagy hőség ellené­­re is. A felnőttek latin-amerikai versenye különösen tetszett, fő­­leg azért, mert magyar páros, a debreceni, kiskunhalasi Zerjav Miha, Karcagi Laura duó nyerte. Volt olyan kategória, amelyben nem szívesen pontoztam volna, hiszen a színvonalas felhozatalt jól jellemezte, hogy már a legjobb tizenkettő között is nehezen lehetett különbséget tenni, nemhogy a hat döntős között. Amíg Szegedre el lehet hozni ilyen nívós eseményt, addig érdemes csinálni. Azon leszek, hogy jövőre a jubileumi, huszadik versenyt is megrendezhessük.A hatos döntők Csongrád megyei érdekeltségű eredményei.Magyar versenyek, standard táncok, E osztály, gyerek II.: 1. Ördögh Gergő Dominik, Németh-Szabados Abigél (Pro-Art Tánc­stúdió, Papiron Szeged VTK), 2. Patai Patrik Ferenc, Lévai Regina Alexandra (Forma TSE Szeged), 3. Antal Márk Dániel, Patai Loretta (Forma). D, junior I.: 1. Lantos Marcell Attila, Révész Karina Szilver TSE Szentes, Fulldance TSE Budapest), 3. Farkas Bernát Jakab, Fürj Anikó (Pro-Art TS). E, junior II.: 1. Andrucsák Krisztián József, Molnár Petra (Forma), 2. Hegedűs Bálint Ervin, Vas Angelina (Papiron, Pro-Art), 3. Pillmann Szabolcs, Szekeres Lilla Sára (Forma). D, junior II.: 1. Hideg Márk Alex, Tóth-Verestói Hanna (Papiron), 2. Csatlós Erik, Gál Elza (Papiron), 3. Lantos Marcell Attila, Révész Karina (Szilver, Fulldance). E, ifjúsági: 1. Hegedűs B., Vas A., 2. Nagy Gábor, Szabó Rebeka Eszter (Forma), 3. Nagy Ferenc, Szabó Ninetta Dorina (Pro-Art). D, ifjúsági: 1. Hideg M., Tóth-Verestói H. (Papiron). C, ifjúsági: 1. Fábián Dávid László, Dodé Ingrid (Papiron), 2. Debreczeni Csongor, Debreczeni Karola (Papiron), 3. Jakab Ádám Gergő, Bánffy Zsófia (Papiron). E, felnőtt: 1. Enyedi Bálint Zsolt, Komlódi Kinga Mária (Papiron), 2. Nagy F., Szabó N. (Pro-Art), 3. Ágoston Lénárd, Miskov Éva (Papiron). D, felnőtt: 3. Rácz Ádám, Kovács Leila (Flamenco 2001 TSE Szeged). C, felnőtt: 1. Nagy Norbert Zsolt, Mátó-Székely Tamara, 2. Fábián Dávid László, Dodé Ingrid, 3. Sisák Tamás, Óvári Kinga (mind Papiron). B, felnőtt: 1. Kővágó Dávid, Kertész Laura (Forma, Flamenco, 3. Nagy N., Mátó-Székely T.Latin-amerikai táncok, E, gyerek II.: 1. Patai P., Lévai R. (Forma), 2. Ördögh G., Németh-Szabados A. (Pro-Art, Papiron). E, junior II.: 1. Pillmann Sz., Szekeres L., 2. Nagy G., Szabó R., 3. Andrucsák K., Molnár P. E, ifjúsági: 1. Nagy G., Szabó R. (Forma), 2. Hegedűs B., Vas A., 3. Nagy F., Szabó N. E, felnőtt: 1. Ágoston L., Miskov É., 2. Enyedi B., Komlódi K. D, felnőtt: 1. Rácz Á., Kovács L.Nemzetközi eredmények (a magyar párok dobogós helyezései), WDSF ifjúsági, latin: 1. Szűcs Dávid, Turkevich Bogdána. WDSF junior II., standard: 1. Hartlein Ákos, Farkas Gréta Éva, 2. Balázs Dominik, Kondacs Jázmin Bíborka, 3. Antal Krisztián, Prozlik Melinda Lenke. WDSF szenior III., standard: 1. Kránicz József, Dobó Erika. WDSF rising stars, standard: 3. Bódi Dénes, Fruzsa Hajnalka Kata. WDSF junior I., latin: 2. Annus László, Bényi Hanna Kamilla. WDSF junior II., latin: 3. Hartlein Á., Farkas G. WDSF rising stars, latin: 1. Szűcs D., Turkevich B., 3. Gáspár Patrik, Szondi Fanni. WDSF international open, latin: 1. Zerjav Miha, Karcagi Laura, 3. Zilahi Szabolcs György, Gede Andrea.