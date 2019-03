Szolgáltatnak és jövőt nevelnek- Csongrád megyei futballtúránk a héten Deszkre vezetett

Sikerek

1995, 2003, 2010. Három rendkívül fontos dátum a Deszki SC labdarúgóinak életében. Az első és a harmadik az újrakezdéssel kapcsolatos, a középső pedig a szakosztály legnagyobb sikerét, a megyei I. osztályú bajnoki címet jelenti. Deszk futballjáról már 1948- ból is van információnk, majd az utána következő évtizedekben a Szeged városi és járási bajnokságokban, később a megyekettőben és megyeháromban szerepelt az együttes. Az 1995-ös újrakezdés azért fontos, mert ekkor egy hatéves szünetet követően lett ismét csapat a településen, 2010-ben pedig újabb egy év pauza után kezdődött minden elölről.Az öt szakosztállyal rendelkező klub elnöke 2014 óta az egykori mezőhegyesi, mezőkovácsházi, battonyai és deszki futballkapus, Szabó László.– 2010-ben, tehát a legutóbbi újrakezdéskor kerültem Deszkre mint játékos, majd 2013-ban sérülés miatt abbahagytam a játékot. Ezután kértek fel elnöknek, és ugyan sok hiányossággal vettük át a klubot, de már vannak eredményeink – mondta Szabó László. – A taós pályázatok sok segítséget nyújtanak, a helyi vállalkozók és a község önkormányzata, valamint a polgármester, Király László mellett a Taugép a legnagyobb támogatónk. Igyekszünk minden feltételt megteremteni a gyerekeknek, így labdákat, eszközöket, felszerelést vásároltunk nekik. Mondhatom, hogy jó helyzetben vagyunk, hiszen a tavaly megvásárolt két kisbusz a környező településeket folyamatosan járva szállítja edzésre a fiatalokat Kübekházáról, Szegedről, Tiszaszigetről, Szőregről, így szolgáltatunk is. A két, 20×40 méteres műfüves edzőpálya pályázatát pozitívan bírálták el, a taós pénzek révén hamarosan elkezdődhet az építése, illetve szeretnénk még egy normál méretű füves edzőpályát is. És ott a sportcsarnok, ahova kijelzőt, takarítógépet, defibrillátort vehettünk szintén pályázatok révén.A beszélgetés közben alig látható szabad hely a település sportpályáján, hiszen edzettek a legkisebbek, a 10-12 évesek és az U17-esek is.– U7, U9, U11, U17 és a felnőttek – ezeket a korosztályokat versenyeztetjük, hozzátéve, hogy a kölcsönös segítség érdekében fuzionáltunk a Tiszaszigettel: az U19-be mi küldünk gyerekeket oda, onnan pedig az U17-esek érkeztek hozzánk – nyilatkozta Szabó László. – Hétfőn, szerdán és pénteken délután lepik el a gyerekek a pályát, amely egyelőre magányos, de a megújult öntözőrendszer révén az állapotára nem lehet panasz, így bírja a terhelést. Tóth Tibor a háttérben dolgozik nagyon sokat, és segít nekem a pályázatokban is.Több mint 160 igazolt versenyzője van a klubnak, ennek nagyjából fele labdarúgó. Ideálisak a körülmények Deszken, a célok pedig földhöz ragadtak.– Mi is lehet a cél, mint az, hogy helyi maggal egyszer megismételjük a 2003-as megyei I. osztályú sikert. Ám nagyon nehéz az utánpótlást összetartani, illetve a bordányi példát követve saját nevelésűekre építeni. Papp Endre révén volt egy nagyon jól összerakott ifink, amely munkahelyi, iskolai elfoglaltság és megélhetési problémák miatt szétszéledt. Akadt olyan év, amikor 35 gyerek született Deszken, ám ebből például mindössze ketten futballoznak. Sok idő kell a fentebb megfogalmazott cél eléréséhez, talán akiket most itt látunk a pályán, azok már megcsinálhatják, de az még hat-nyolc év – mondta végül Szabó László.A 2002–2003-as megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságot a Csák Zoltán játékos-edző vezette Deszk imponáló fölénnyel, 30 meccsen 28 győzelemmel és mindössze két vereséggel – mindkétszer a végül második Kiszombor győzte le az éllovast – 84 pontot gyűjtve nyerte meg. A keretben olyan játékosok szerepeltek, mint a 37 találattal gólkirály Szőke Péter, aztán Fődi Zsolt, Irsevics Krisztián, Kovács Zoltán, Szabó Tibor, Pataki Viktor, Csák Zoltán, Zámbori Gábor, Tóth Lukács, Kalmár Gábor, Horváth László, Papp József, Marjanucz Ionel, Kószó Krisztián, Dobó Zoltán, Kiss János vagy Botlik Róbert.