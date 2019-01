Szólt a vastaps a végén: a MOL-PICK Szeged 30-24-re győzött edzőmeccsen - fotó, videó

Foghíjas összeállításban látta vendégül az újszegedi sportcsarnokban a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata felkészülési mérkőzésen a macedón bajnokság alapszakaszának tabelláját vezető Eurofarm Rabotnikot. Tartalékos keret ide vagy oda, kiváló névsorral kezdett a PICK, amelynek érdekessége Jonas Källman szerepe volt, mivel a svéd klasszis balszélső ezúttal balátlövőben játszott. Ennek oka, hogy Nik Henigman kisebb térdsérülés miatt különmunkát végez.Kiváló védekezéssel kezdtek a hazaiak, Jorge Maqueda, Matej Gaber és Källman több labdát is szerzett, amiből gyors lerohanásokat vezetett a MOL-PICK Szeged. A hetedik percben már 5–2 állt az eredményjelzőn, azonban a fehérorosz Hleb Harbuz négy találatával a 11. minutumra felzárkózott a macedón együttes 6–5-re.Mirko Alilovic sem állt tétlenül a kapuban, a horvát hálóőr szokásához híven masszív támaszt nyújtott a szegedi védőfal mögött. Három-négy gólos előny állandósult, majd a 21. percben történelmi pillanatnak lehettek szemtanúi a kilátogató szurkolók. A 2011-ben az elmúlt ötven év legjobb szegedi irányítójának választották Bajusz Sándort, akinek a fia, Brúnó debütált a felnőtt csapatban. Szólt a vastaps neki. Ezt követően Källman átlövésből talált be (12–7), a szünetre végül 13–10-zel mehettek a csapatok. A vendégeknél Blagojce Trajkoski jó formában érkezett a kapuba, Maqueda átlövését kétszer is olvasta, valamint technikai hibák csúsztak a szegedi támadásokba, így a 43. percben 19–18-ra közeledett a Rabotnik. Ekkor viszont 20 másodperc különbséggel hármas emberhátrányba kerültek, Mario Sostaric pedig hétméterest értékesített. A mérkőzés utolsó negyedóráját magabiztosan hozta a PICK ismét, a biztos vezetés tudatában pedig érkezhettek a pályára a fiatalok. Bajusz újra, majd a két védéssel záró Marczika Barnabás, valamint Csányi Richárd és Szilágyi Zsolt.Tartalékos felállásban hétgólos győzelmet aratott a MOL-PICK Szeged, így a végén szólhatott a vastaps a nézőtérről a fiataloknak, vagy éppen a rutinosabbak szép góljainak, de Jonas Källman is megérdemelte, aki 27–22-nél még vetődött a labdáért egy rossz macedón passz után.