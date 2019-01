Szombaton 13 órától a tekecsapat BL-ben: Szegedi TE-Zalaegerszeg - Hazai rangadó világelsőkkel

A meccs.

Hajrá, Szeged! A lelkes és fanatikus hazai közönség sokat segíthet Loncsárevity Adriánéknak. Fotó: Karnok Csaba

Így, kiemelve, önálló mondatként tekintenek itthon az összecsapásra. A Szeged és a Zalaegerszeg magyarországi rivalizálása immár 2002 óta meghatározza a magyar teke szuperligát, a szezonok végső győztesét. Azóta a Szeged 11-szer (mivel 2000-ben is első lett, így összesen 12-szer), a Zalaegerszeg pedig 6-szor volt a legjobb a bajnokságban. Ebből is látszik, mekkora rangadó a két csapat összecsapása.És most a nemzetközi élvonal is ízelítőt kaphat belőle, milyen hőfokú a két együttes párharca, hiszen ezúttal a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében találkoznak – először holnap 13 órától az újszegedi teke- és bowlingcentrumban, a visszavágó február 16-án lesz Zalában. Ebben a sorozatban a két együttes eddig egyszer találkozott: 2009-ben a BL bronzmérkőzésén, az ausztriai Koblachban a zalaiak 19 fával 5:3-ra győztek. A Bajnokok Ligáját a Szegedi TE négyszer (2006, 2013, 2014, 2016), a Zalaegerszeg egyszer (2008) nyerte meg.Szegedi oldalon négy világbajnok található a keretben: Kiss Norbert hétszer, a szerb Jovan Csalics és Karsai László háromszor, míg Szél Tibor kétszer nyert vb-t. A zalaiaknál Farkas Sándor, Boanta Claudiu, Fehér Zoltán és Nemes Attila mondhatja el ugyanezt magáról, sőt a fiatal Farkas Ádám idén Kolozsvárott megnyerte az ifjúsági napi egyéni világbajnokságot. Ebből is látszik, milyen nagyszerű játékosok lépnek majd pályára a forró hangulatú szegedi létesítményben.– A győzelem a legfontosabb, és egy esetleges 6:2-es sikerrel a továbbjutásra is maradna esélyünk. Minden szett sorsdöntő lehet – mondta Karsai Ferenc klubelnök.– A BB Mentor-kupán bokasérülést szenvedett Szél könnyített edzést végzett a héten, meglátjuk, mennyire bírja a lába a terhelést. A zalaiak valamennyi játékosa képes a jó eredményre nálunk is, ezért kell óvatosan fogalmazni, amikor az esélyekről beszélünk.A BL további három párjában a címvédő szlovák Podbrezova a szlovén Mariborral, a horvát Zaprešic a szerb KKBeograddal, míg a német Zerbst a horvát Mertojak Splittel játszik – a magyar csapatok párharca kiemelkedik a kínálatból. És így biztos, hogy a négyes döntőben (március 30–31., Zaprešic) lesz a magyar alakulat.