Szombaton 15 órától játszik a négy NB III-as csapat

Muszáj nyerni. Tudja ezt a hódmezővásárhelyi Mezei Olivér (balról) is. Fotó: Kuklis István

A Szeged-GA három meccsen négy pontot vesztett, Dunaharasztiban a Taksony jön.– Minden edzésen keressük a megoldást arra, hogy mi az oka a szereplésünknek – mondta Germán Tamás (32), a Szeged-Grosics Akadémia rutinos játékosa. – Talán a görcsösség lehet, amely akkor múlna el, ha a meccs elején betalálnánk. A mérkőzés bármelyik szakaszában akad helyzetünk, majd ha nem sikerül a gólszerzés, megyünk ugyan előre, de monoton a játékunk, nincs benne váratlan, extra. Egyelőre olyan nagy baj nincs, de ezeket a dolgokat rendbe kell tenni még most. Ami biztos, a Taksony is hasonló szellemben játszik majd, mint az eddigi riválisok, és a dunaharaszti pálya talaja sem ideális.A SZEOL Szekszárdra utazik.– A Pécs elleni mérkőzés alkalmas volt arra, hogy egy kemény, hajtós, párharcokkal teli mérkőzést nyerjünk meg a két döntetlen után – nyilatkozta a SZEOL SC kapitánya, Kéri Tamás (27). – Ezzel a sikerrel elindulhatunk felfelé, de ne feledjük, a Szekszárd több csapatot is megtréfált, a pályája pedig nem éppen ideális. Viszonylag nehéz meccs lesz, de melyik nem az ebben az osztályban? Idegenben jó az iksz, de nem most és nem itt.A HFC Kecskemétre megy.– Valamiért átok ül rajtunk itthon, így fordulhatott elő, hogy a parádés dabasi siker után egy öngóllal kikaptunk a Paks II. együttesétől, és továbbra is nyeretlenek vagyunk Vásárhelyen. Csalódottak voltunk – mondta Mezei Olivér (24), a HFC játékosa. – Úgy néz ki, hogy jobban összekapjuk magunkat idegenben, de ennek az okát nem tudjuk. A meccsek majdnem felén ikszelt a Kecskemét, de bízom benne, most nem lesz így, mert nyerünk.A Makó az éllovas Szentlőrincet fogadja.– Nekünk már minden mérkőzésen csak a győzelem lehet a cél, mert nem szeretnénk lemaradni a bent maradást érő helyektől. A Szentlőrinc éppen az ellenünk aratott 4–0-s győzelemmel kezdte meg az őszi jó sorozatát – nyilatkozta Busa Bence (24), a Makó játékosa. – Ellenfelünk gyors a széleken, egy-két érintős játékot játszik, jól kontráznak, de nyerni akarunk.