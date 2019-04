Szomszédvárak rangadóját rendezik a megyeegyben: Cserenkó Szabolcs tippelt a 25. fordulóra

Szabadnapos: Tiszasziget.



Makó II. (11.) – Szentesi Kinizsi (7.)

Szombat, 17 óra, Makó, vezeti: Kőhalmi Attila (Gera, Szűcs): – Krucsó Ákossal mindig jó sportbaráti viszonyban voltam, így szeretném, ha otthon tartaná a Makó a három pontot. Már csak azért is, mert nagy szükségük lenne rá, pláne hazai környezetben.



SZVSE (3.) – UTC (12.)

Szombat, 17 óra, Szeged, SZVSE-pálya, vezeti: Baráth Gábor (Fülöp, Friebert): – Papíron ez lehet a forduló egyik legsimább, legegyértelműbb mérkőzése. Ez azt jelenti, hogy a hazaiak magabiztos sikert aratnak majd.



Csongrád-Kunság A. (9.) – Algyő (2.)

Szombat, 17 óra, Csongrád, vezeti: Csöngető Endre (Barta, Kiss R.): – Nálam ez a forduló egyik rangadója. A bajnoki versenyfutásban az Algyő nem hibázhat már, míg a Csongrád otthon mindenkire veszélyes lehet. Gólszegény meccsen vendégsikerre számítok, de egy döntetlen is benne lehet a levegőben.



FK 1899 Szeged (15.) – HFC II. (10.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Felső Tisza-parti Stadion, vezeti: Virág András Barnabás (Soós, Bereczki): – A hazaiaknak a klubhűség miatt kötelező hajtaniuk és gyarapítani az eddig gyűjtött tíz pontjukat. Ikszes találkozót várok, de örülnék egy hazai győzelemnek.



Röszke (4.) – Székkutas (13.)

Szombat, 17 óra, Röszke, vezeti: Dobai János (Brezovai, Török): – Egyértelmű hazai győzelemre számíthatunk ezen az összecsapáson, mivel az idény meglepetéscsapata fogadja a Székkutast. Évek óta jól építkeznek Röszkén, az SZVSE–UTC mellett ez lehet a forduló másik sima meccse.



Szőreg (8.) – Kiskundorozsma (6.)

Vasárnap, 17 óra, Szőreg, vezeti: Kis Máté (Szalai, Bereczki): – Ez egy tipikus ikszes meccs, amelyből akár egy gólgazdag találkozó is kikerekedhet. A Szőreg játékosállománya talán jobb papíron, viszont a Kiskundorozsma okozott már meglepetéseket idén már idegenben is.



A forduló rangadója:



Foliaplast-Bordány (5.) – Zsombó (14.)

Vasárnap, 17 óra, Bordány, vezeti: Maurer János (Kovács A., Barta): – Amennyiben a Bordány előrébb szeretne végezni a tabellán, akkor ezt a mérkőzést mindenképpen meg kell nyernie, és úgy gondolom, ez sikerült is majd nekik.



Edzői várakozások:



Tóth János, a Foliaplast-Bordány edzője: – Úgy készülünk, hogy mindenképpen nyerni szeretnénk a Zsombó ellen. Reméljük, hogy nem sok hiányzónk lesz, de ez egyelőre még képlékeny. Az biztos, hogy Molnár Dániel eltiltása lejárt a kigyűlt sárga lapjai miatt, így rá már számíthatok. Minden adott egy jó meccshez, pláne, ha az időjárás is megfelelő lesz.



Mihálffy Zsolt, a Zsombó edzője: – Most már minden meccsre úgy megyünk, hogy győzni akarunk. Szentesre is így utaztunk el, végül ikszeltünk. Rozs Egon sajnos egy kifutásnál lesérült, míg Mocsári Gyulára továbbra sem számíthatunk. Összességében pozitív előjelekkel várjuk a találkozót, reméljük nem zavar meg bennünket a vasárnapi kezdés, mert a szombathoz szoktunk.



Várható kezdőcsapatok:



Foliapllast-Bordány: Vasas – Kis l., Molnár, Nagytorma, Sólya – Lőrincz, Fodor, Bábi – Balázs, K. Tóth, Popovics.



Zsombó: Tari – Csikós D., Csikós K., Székely, Gajdó – Mocsári D., Tóth O., Rozs Á., Zetkó – Gyuris D., Mihálffy.