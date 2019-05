Szőregen elrajtolt a pályaíjászok idénye

Banda (fehér felsőben) remekül kezdte az idényt. Fotó: szise

Olasz Dániel Péter kadett, Banda Árpád felnőtt, Juhász Gábor master korcsoportban lőtte meg kategóriája legmagasabb rangsoroló pontszámát. Olasz rajt-cél győzelmet aratott, magabiztosan lőtt a kiesős versenyeken is, és aranyérmet szerzett. Ónodi Boglárka kadett korcsoportban, élete első 60 méteres pályaversenyén a viharos széllökések ellenére is végig koncentrált maradt, így ezüstérmet szerzett. A kiesős szakaszban Juhász és Banda is hibázott az elődöntőben, ám végül mindketten magabiztosan nyertek bronzot.A vajdasági Szőregen nyolc ország részvételével rendezték meg a Közép-Európa-kupa pályaíjász versenysorozat első fordulóját.A szegedi színeket Banda és Olasz képviselte. Előbbi másodikként zárt a rangsorolóban, majd 6–0-ra, 6–2-re és 7–3-ra győzött a kiesős versenyben – a döntőben azonban nem jöttek a tízesek, a pontosabb szerb ellenfele mögött így másodikként zárt. Olasz harmadikként rangsorolt a kadett korcsoportban, valamint elért pontszámával megszerezte első válogatott minősítését. A kiesősben hibázott, végül ötödik lett.