Születésnapi remeklés: keményebb védekezés kell a Szedeáktól a további meccseken

Szinte mindent bedobott. Ponjavics kiváló produktuma azonban nem ért győzelmet. Fotó: Karnok Csaba

Nem ünnepelhette felhőtlenül 28. születésnapját a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, Alekszandar Ponjavics. A szerb bedobó nem csupán csapata, hanem az NB I/A csoport 20. fordulójának legjobbja volt az elmúlt hétvégén, hiszen 31 pontot szórt, amit nyolc lepattanóval és nyolc kiharcolt faulttal tett teljessé, így az internetes szakportálok is a legjobbnak választották. Ez a kiváló teljesítmény azonban nem ért győzelmet, hiszen a Szedeák kikapott a Pécstől.– Mindenki, így én is szomorú voltam a meccs után – kezdte Alekszandar Ponjavics. – Fontos lett volna nyernünk, sajnos nem sikerült. A folytatásban azért dolgozunk, hogy minél több győztes meccsünk legyen, nem vagyunk könnyű helyzetben – utalt a légiós arra, hogy a csapat nagy eséllyel az alsóházban folytathatja a bajnokságot az alapszakasz lezárultával.Ponjavics nem járt messze a karriercsúcsától, ehhez még négy pont hiányzott volna, 35 pont volt a legtöbb, amit egy meccsen szerzett.– Amit rádobtam, minden bement, jó ritmusban játszottam, élveztem a meccset, remélem, ilyen lesz a folytatás is. Szükségem volt néhány meccsre, hogy megismerjem a társakat, abban bízunk, hogy Ante Krapicnál is hamarosan kijön az, amit ő tud – tette hozzá a szerb kosaras.A Szedeák számára hat meccs van még hátra az alapszakaszból, a következő két találkozóját egyaránt itthon játssza – az elsőt szombaton a Körmend ellen.– Minden hazai meccsen 120 százalékot kell nyújtanunk. Az biztos, hogy keményebben kell védekeznünk, a Pécs ellen hiába vezettünk, a második félidőben nem játszottunk elég keményen – zárta Alekszandar Ponjavics.