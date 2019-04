Tánc, taps, jókedv az ünnepen: közel ezer szurkoló várta a kupagyőztest Szegeden

Kupakomment



Habuczki Tamás, a PICK Szeged egykori játékosa

– Nagy gratula fiúknak, büszke voltam a győzelmükre, fantasztikusan játszottak. Győrben élek, itthon a tévé képernyője előtt izgultam végig a meccset. Nem tagadom, amikor az eredményhirdetés zajlott, akkor könnybe lábadt a szemem, mert nagyon megérdemelte a csapat ezt a sikert.

Vasárnap késő este, 23 óra után néhány perccel érkezett meg a friss magyarkupa-győztest, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsatát szállító busz. A kedvenceket közel ezer kék szurkoló várta és ünnepelte a Széchenyi téren. Zúgott a „kupagyőztes!" kiáltás, hatalmas szeretet fogadta a fiúkat.Jonas Källman csapatkapitány érkezett először a kupával a színpadra. A svéd szélső hatalmas táncba kezdett, ezzel olyan alapot adott, hogy tréfában, poénban nem volt hiány. Egyesével minden kézilabdás a magasba emelte a serleget, majd a stábtagok is ezt tették. Mindenki becenevét zengte a kék tábor, a játékosok pedig vették a lapot, fantasztikus hangulatot teremtettek.– Nagy élmény mindig ezt megélni – értékelte a debreceni magyarkupa-döntőt Balogh Zsolt –, amikor így ünnepli egy tömeg a csapatot. Büszke vagyok erre a sikerre is, izgalmas volt a meccs vége, de előtte rengeteget tettünk a sikerért, megérdemelten hoztuk Szegedre a serleget. Most már elmondhatom, hogy Magyarországon mindent megnyertem, amit meg lehetett. Még orosházi játékosként nyertem országos gyerekbajnokságot és diákolimpiát, majd a PLER kézilabdázójaként voltam aranyérmes minden utánpótlás-korosztályban. Felnőttként pedig a MOL-PICK Szegeddel lettem magyar bajnok és kupagyőztes, ráadásként pedig még az EHF-kupát is megnyertem a csapatommal. Remélem, hogy még a sikereim számát idén gyarapítom, mert a BL-ben és a bajnokságban is szeretnénk emlékezeteset alkotni.A héten nincs meccse a friss kupagyőztesnek, hiszen válogatotthét van: Eb-selejtezők következnek. A PICK legközelebb jövő kedden Komlón játszik bajnokit, majd ezután jön a Vardar Szkopje elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntő. Izgalomban nem lesz hiány, de ez az mk-győzelem erőt kell, hogy adjon a folytatáshoz.