Téli szünet a megyeegyes csapatoknál (11. rész): Csongrád - Erősségük a karakterük

Többen is távoztak a Csongrádtól a nyár folyamán, a tavalyi ezüstérmest azonban továbbra is a 2010-ben bajnokságot nyert edző, Keller Mihály irányítja. A nyári változások viszont nem sok nyomot hagytak a csongrádiak eredményességén, hiszen 25 pontot gyűjtve az ötödik helyen tölthetik a téli szünetet, és minden esélyük megvan a dobogós hely elérésére is.



– Nehezen tudtuk pótolni a veszteségeinket, számomra is nehéznek tűnt a feladat

– kezdte Keller Mihály, a Csongrád trénere. – A környékbeli játékosok nem voltak vevők a munkára, a megyei I. osztályban úgy nem lehet játszani, ha valaki csak hétvégén akar futballozni. Az ifjúságiaktól és a megyehármas csapatunktól érkeztek játékosok, az élet pedig azt igazolta, jó típusú, alázatos emberekkel erősítettünk. Lehet, hogy minőségben elmaradunk, de csapatként nagyot erősödtünk – összegzett Keller Mihály, aki megjegyezte, sokat jelentett számukra, hogy sorra nyerték az év elején az idegenbeli mérkőzéseket.

A csongrádi futballisták számára már megkezdődött a felkészülés, a heti három edzés mellett összesen nyolc edzőmérkőzés szerepel a prog- ramban. A téli kemény munkát egy közös fürdőzés teszi valamelyest könnyedebbé.



– Amatőr csapat vagyunk, a héten már elkezdődött az érdemi munka. Szeretnénk a középmezőny elejére odaérni, de továbbra is a fiatalokat szeretnénk beépíteni, most öten az ifjúságiaktól csatlakoztak hozzánk. A műfüves nagypályánk sokat segít, bízunk a jó időjárásban – folytatta a csongrádi tréner, aki elmondta: ketten ausztriai munkavállalás miatt nem tudják folytatni a játékot, Lévai Mihályra és Sándor Lászlóra várhatóan csak az évad végén számíthat újra Keller Mihály. A csongrádiak szeretnének egy gólerős csatárt szerződtetni a télen, de komolyabb változás nem várható a csapat keretében.