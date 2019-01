Téli szünet a megyeegyes csapatoknál (12. rész): Szentesi Kinizsi - Egymásra hangolódtak

Október közepéig csupán két veresége volt a Szentesi Kinizsinek, azonban az utolsó öt őszi fordulóban háromszor is pont nélkül maradt a gárda. Szomorkodásra így sincs ok a Kurca partján, hiszen a Szentes csupán rosszabb gólaránya miatt nem a dobogón tölti a telet.



– Saját elvárásainknak megfelelően szerepeltünk, jó eredmény ez a negyedik hely – kezdte Némethy László, a Szentesi Kinizsi edzője. – Az utolsó, szőregi meccs kapcsán van bennem hiányérzet, mert ott a 90. percben kapott góllal kaptunk ki, a játék képe alapján viszont nem érdemeltünk vereséget. Pontelőnyünk lenne a dobogón, ha ezt elkerültük volna, de ettől függetlenül is jó félévünk volt. Eddig is ismertük egymást, de idén kezdünk igazán egymásra találni. Elsősorban egy jó közösség kialakítása a cél, ebben abszolút partnerek a játékosok, Vincze Zoltán csapatkapitányunknak nagy szerepe van ebben – tette hozzá Némethy László.



A Kinizsi mestere úgy folytatta, a sikerükben komoly tényező lehet, hogy igen magas edzéslátogatottsággal dolgozhattak az ősz folyamán, valamint a csapattal egy erőnléti edző is foglalkozott. – Szeretnénk erősíteni télen, továbbra is a helyi kötődésű játékosokat favorizálnánk. Ha ezek az erősítések összejönnek, akkor reális cél lehet a dobogó a tavaszra nézve – fejtette ki a szentesi tréner. Akadnak veszteségei is a csapatnak, hiszen Debreczeni-Kiss Ferenc keresztszalag-szakadása miatt hosszú ideig hiányozni fog, Bagi Zoltán és Lőrincz Bence egyaránt térdproblémákkal küzd, így három, kezdőben bevethető labdarúgóval szeretné bővíteni a keretét a Szentes.

A keret tagjai heti négy foglalkozáson vesznek részt, amelyeken továbbra is szerepel a Mizere Zsolt által vezetett erőnléti edzés. A tréningeket heti egy, szombati edzőmeccs egészíti ki, ha az időjárás is úgy akarja, akkor a Békés megyei Nagyszénás ellen kezdi a tesztmeccsek sorát a Szentes, majd a Mindszent, a Kiskunfélegyháza és a Körösladány következik a bajnokságig hátralévő szombati napokon. – Maradnánk a stabil játéknál tavaszra is, de kevés gólt szereztünk, így a támadójátékunkon is javítanánk a tavaszi folytatásra, ide is keresünk embert – zárta Némethy László.