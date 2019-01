Téli szünet a megyeegyes csapatoknál: lemondanának a sérülésekről HFC II-nél

Nyolc közé vágynak. Edzenek a HFC II. játékosai. Fotó: Török János

Huszonkét pontot gyűjtve a tabella nyolcadik helyén töltheti a téli szünetet a Hódmezővásárhelyi FC II. csapata a megyei I. osztályban. A gárda főképp odahaza játszott eredményesen, hiszen a hazai pályán megszerzett 15 pontját idegenben csupán héttel tudta kiegészíteni. Mindezek ellenére a továbbra is főképp a játékosok fejlődését szem előtt tartó csapat számára nem elérhetetlen a dobogós hely sem.– Nem volt szűk a keretünk, csak az a közel 30 fő szerepelt a megyei ifi, az NB III-as U19-es és a megyei I. osztályban játszó csapatban is – kezdte Vinnai István, a HFC II. edzője, aki továbbra is Bacsa Zsolttal közösen irányítja a csapatot. – Komoly sérüléshullám volt az NB III-as felnőttcsapatnál, oda is adtunk fel játékosokat, így két hétvégén sem tudtunk ugyanabban a felállásban játszani. A tavaly jól szereplő csapatunk is átalakult, és akadtak ugyan érkezőink, de nem volt zökkenőmentes a beilleszkedésük. Ettől függetlenül egy-két meccs kivételével elégedettek vagyunk – összegzett a HFC II. edzője.A vásárhelyi fiatalok számára már megkezdődött a téli felkészülési munka, azonban továbbra sem az a keret áll rendelkezésre, amelyet az edzőpáros szeretne, hiszen a harmadosztályban szereplő első számú felnőttcsapatot a télen is ki kell segíteniük a sérülések miatt. – Kevesebben vagyunk most, mint az átlag őszi edzéseken. Vannak edzőmeccseink, csak az a kérdés, hogy olyan összeállításban tudunk-e gyakorolni, mint ami a tavaszi kezdőcsapat lenne – tette hozzá Vinnai István, aki a problémákra kitérve elmondta, távozóval nem számolnak, míg az U17-esektől érkezhetnek tehetséges labdarúgók az eggyel idősebbek közé.– Minimális elvárás, hogy az első nyolc hely valamelyikén végezzünk. Bajnokok már aligha lehetünk, de a dobogó sem tűnik elérhetetlennek, ehhez azonban az kell, hogy azzal a csapattal álljunk fel, amellyel szeretnénk – tért ki a tavaszi célokra Vinnai István.