Téli szünet a megyeegyes csapatoknál: megmarad a hitvallás a Kiskundorozsmánál

Szabó Zsolt szerint a tabella nem hazudik. Fotó: Frank Yvette

A Kiskundorozsma edzőmérkőzései



Február 2., 11.00: Kiskundorozsma–Szőreg. Február 6., 18.15: Kiskundorozsma–Soltvadkert. Február 9., 11.00: Soltvadkert–Kiskundorozsma. Február 16., 11.00: Kiskundorozsma–Balástya.

Abszolút egyenlő teljesítményt hozott a megyei I. osztály ősze során a Kiskundorozsmai ESK. A telet a tizedik helyen töltő együttes otthon és idegenben is kilenc pontot gyűjtött, ugyanúgy három győzelem és négy vereség a mérlege saját pályáján, mint vendégként – nem mellesleg egyike annak a két csapatnak, amelyik nem játszott döntetlent az ősszel. A dorozsmaiak utolsó öt találkozójukból csupán három pontot szereztek, ráadásul úgy fejezték be a szezon első felét, hogy három meccsen gólt sem tudtak lőni. Ebben persze komoly szerepe lehet Szőke Péternek is, hiszen a többszörös gólkirály a szezon közben vonult vissza, miután megszerezte 500. gólját.– Azt szokták mondani, a tabella nem hazudik, ez a realitás. A célkitűzésünkön belül vagyunk azzal, hogy a tizedik helyen telelünk, de egy-két helyet szeretnénk előrelépni. Húsz pontot szerettünk volna szerezni, bízom benne, hogy tavasszal ezeket az elveszített pontokat visszahozzuk. Azokon a mérkőzéseken, amikor döntetlen állásnál hibáztunk ziccereket, ott döbbentünk igazán rá, mit is veszítettünk Szőke Péter visszavonulásával – mondta Szabó Zsolt, a Kiskundorozsma edzője. A csapat január 18-án kezdi meg a felkészülést a tavaszi idényre, a heti két-három foglalkozást az edzőmeccsek teszik teljessé.A Kiskundorozsma hátránya négy pont a nyolcadik HFC II. mögött, viszont az UTC csak egy egységgel van lemaradva mögötte. – Továbbra is egy mindenhol és mindenkire veszélyes csapat szeretnénk lenni, ez nem változik. Ősszel elsősorban munkahelyi és tanulmányi elfoglaltságok miatt mindig hiányzott valaki, a keretünk pedig nem olyan bő, hogy ezt elbírjuk. Amatőr osztályról beszélünk, de a kapust leszámítva minden csapatrészt bővítenénk a télen – tért ki a várható keretbeli változásokra Szabó Zsolt.