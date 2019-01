Téli szünet a megyeegyes csapatoknál: Minden téren előrelépett a Zsombó SE

A barátság megmaradt. Összetartó a Zsombó. Fotó: Karnok Csaba

Előző őszi teljesítményéhez mérten ugyan öt ponttal kevesebbet gyűjtött a Zsombó SE a Csongrád megyei I. osztály 2018–19-es őszi idényében, a klubnál azonban mégsem szomorúak. Bár a zsombóiak utolsó előttiként töltötték a téli szünetet, csupán négy ponttal vannak lemaradva a tizenkettedik Makó II.-től.– Továbbra is azon van a hangsúly, hogy jól érezzék magukat a srácok. Bár az eredményünk nem ezt mutatja, de tavaly őszhöz képest jobban futballoztunk, szokjuk a megyei I. osztály légkörét, fejtörést okoztunk nagyobb csapatoknak is. Lassan, de haladunk a fegyelmezettség kérdésével, Rozs Ádám hozott egy kis színt a játékba. Változás nélkül készülünk a tavaszra, terveink szerint ugyanezzel a kerettel szerepelünk tavasszal – mondta a Zsombó edzője, Mihálffy Zsolt, aki hozzátette: a játék alapján úgy vélik, a tizedik hely sem elérhetetlen számukra, a középmezőny eléréséért fognak küzdeni a szezon második felében.A keret tagjai január közepén találkoznak először, majd egy székelyföldi sítáborban vesznek részt. – Egy összetartó baráti társaság a miénk, akik érkeztek, ők is zsombóiak. Hiányérzetük van a srácoknak a sikerek elmaradása miatt, de tisztában vannak vele, hogy ez csak rajtuk múlik – árulta el a Zsombó edzője.A csapat a felkészülés során az Új év-Szkitasport-kupa mellett a Mórahalom elleni felkészülési meccsel készül az idény folytatására.