Téli szünet a megyeegyes csapatoknál: nincs veszve semmi a Röszkénél

Nyolcszor is betalált ősszel. Pipic Barnabás (feketében) az egyik gólfelelős Röszkén. Fotó: Török János

A Röszke edzőmeccsei



Január 26., szombat: Röszke–SZVSE. Február 2., szombat: FK 1899 Szeged–Röszke. Február 7., csütörtök: SZEOL SC U19–Röszke. Február 16., szombat: Makó II.–Röszke.

Újoncként huszonegy pontot gyűjtött az őszi szezon folyamán a Röszke. A két év alatt két osztályt lépő együttes ugyan két vereséggel zárta az őszt, de hét győzelmet is számlál, többek között az Algyő ellen is három pontot szerzett a gárda. A hazai és idegenbeli teljesítmény között nincs mértékadó különbség, hazai környezetben három-három, míg idegenben négy-négy győzelem és vereség lett a mérleg.– Ha egészséges mindenki, akkor bárkit meg tudunk verni, a sérülések viszont meglátszanak a teljesítményünkön – összegzett Pördi Péter, a Röszke edzője. – A cserék sajnos nem tudtak úgy hozzátenni, ahogy kellett volna, sok meccsen megéreztük, hogy szinte mindig hiányzott két-három játékosunk. Ettől függetlenül az ősszel elégedett vagyok, egy kis szerencsével akár előrébb is végezhettünk volna, de nincs veszve semmi – utalt a Röszke trénere arra, hogy a harmadik Bordány is csupán négy ponttal előzi meg a gárdát. Pördi Péter hozzátette, az elsődleges céljukat elérték, hiszen nem kell tartaniuk a kieséstől.A gárda szerdán kezdte meg a felkészülést a következő idényre, az első két hétben főleg teremben zajlanak a foglalkozások, majd következhetnek az edzőmeccsek, amelyekből négyet már lekötött a Röszke, egy időpontra pedig még ellenfelet keresnek.Az újonc szeretné bővíteni a keretét a tavaszi idényre, ezt illetően zajlanak is egyeztetések, távozóval pedig nem számolnak a csapatnál. Nagy erősségnek tartanák, ha a keresztszalag-szakadásból felépülő Ördögh Kristóf újra pályára léphetne, az ő visszatérése is egyre közelebb van.– Dobogós álmaink nincsenek, de az ötödik-hatodik-hetedik hely valamelyikére oda szeretnénk érni. Elfogytunk picit, ezért szeretnénk igazolni télen. Ha szerencsénk lesz, és elkerülnek bennünket a sérülések a tavasszal, akkor el is érhetjük ezt a célt – zárta Pördi Péter.