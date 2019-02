Téli szünet a megyekettes csapatoknál (10. rész): megoldódott a problémája a Nagymágocsnak

Sokszor változott a Nagymágocs (kékben) kerete. Fotó: Kispéter Zoltán

Keserű szájízzel zárta az őszi idényt a Nagymágocs, hiszen a csapat nem tudott kiállni a Balástya elleni bajnokira. Mindezek ellenére elégedettek lehetnek a gárda teljesítményével, hiszen 22 pontot gyűjtve a hetedik helyről várhatja a folytatást a mágocsi csapat, amely rendre élvezetes meccseket játszott az őszi szezon alatt.– A tavaszhoz képest sikerült jobban teljesítenünk. A hullámzásunk oka, hogy sokszor változott a keretünk, hiszen a megyehármas csapatunk játékosai segítettek a megyeketteseknek, ha ők tudtak jönni, akkor erősebbek voltunk – összegzett Dovics László, a klub elnöke. Úgy folytatta, ez a helyzet viszont sajnálatosan megoldódott, hiszen a megyei III. osztályú csapatuk visszalépett a további küzdelmektől. Öröm az ürömben, hogy így viszont a megyekettesek létszámproblémái oldódtak meg, és tavasszal várhatóan egy erősebb csapat futhat ki a pályára.A Nagymágocs továbbra is Vadász Béla vezetésével készül, egyelőre főképp termi edzésekkel. A márciusi rajtig várhatóan két edzőmeccset tud játszani a csapat, amelynek keretében több új labdarúgó is feltűnhet a megyehármasoktól érkező játékosok mellett, két, Orosházáról érkező labdarúgó mellett Vigh István Mindszentről igazol Mágocsra.– Húsz-huszonkét fővel játszhatunk tavasszal. Bízom benne, hogy jelenlegi pozíciónkhoz képest két-három helyet is előre tudunk lépni az idény második felében – osztotta meg várakozásait a tavasz kapcsán Dovics László.