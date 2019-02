Téli szünet a megyekettes csapatoknál (14. rész): A rutinban bízik az Apátfalva

Az apátfalviak (világos szerelésben) dobogóra vágynak. Fotó: makohirado.hu

Az őszi fél szezon alatt közel annyi pontot szerzett az Apátfalva, mint az előző idényben. Tavaly 45 ponttal a hetedik helyen zárt a csapat, most viszont már 35 pontot gyűjtött, és egyetlen győzelemmel van kevesebbje, mint a korábbi idényben.– Van egy kis hiányérzetem, három meccs kicsúszott a kezünkből, de az összkép rendben van – kezdte Koczkás Zoltán, az Apátfalva edzője.– Egy új útra léptünk rá a nyáron, minőségi, rutinos játékosok kerültek a csapathoz, időre volt szükségünk, amíg a fiatalabbak és az idősebbek összekovácsolódtak. Ez a szezon végére jól mutatott, hiszen öt meccset nyertünk zsinórban. Béres Robival a támadószekciónk erősödött, van egy olyan játékosunk, aki értékesíti azokat a helyzeteket, amelyek tavaly kimaradtak.A védekezésünk is stabil, Varga Csaba hazatérésével a hátvédsorunk stabilizálódott, a kapusunknak pedig hozzá kellett szoknia a ritmushoz – értékelt az Apátfalva trénere.A csapat heti két tréninggel készül a tavaszi folytatásra. Két, Csanádpalota elleni edző- meccsen is túl vannak az apátfalviak, akik mindkétszer magabiztosan, egyszer tíz, egyszer pedig nyolc gólt szerezve nyertek. A folytatásban a Deszk és a romániai Csanád szerepel az ellenfelek között. A csapattól a kevés lehetőséget kapott Farkas Dániel a MUFC megyei IV. osztályú csapatához igazolt, ahonnan viszont ellenkező utat járt be Bány Tamás, akinek személyében egy újabb rutinos labdarúgó csatlakozott az Apátfalvához.– Mindenképp a dobogó a cél, nagy harc lesz az első három helyért. Akkor van értelme az egésznek, ha a legnagyobb célokat tűzzük ki, így meg szeretnénk nyerni a bajnokságot – zárta Koczkás Zoltán.