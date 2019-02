Téli szünet a megyekettes csapatoknál (16. rész): Motivációt ad az ősz a Mórahalomnak

Jár a taps. A Mórahalom éllovasként várja a tavaszt. Fotó: Mvse

Csupán három meccsét nem nyerte meg a megyei II. osztályban a Mórahalom. Az előző szezonban még az NB III-ban szereplő klub új alapokról indulva szerezte meg az osztály őszi bajnoki címét, ugyanakkor a féléves teljesítmény után nem dőlhetnek hátra, hiszen mindössze két pont az előnyük az üldöző Deszkkel szemben.– Azt ígértem a játékosoknak, hogy sokat fognak fejlődni, ez sikerült is – kezdte Hevesi Tibor, a Mórahalom edzője. – Az ősz folyamán sokat léptünk előre, sikerült eredményes futballt játszanunk. Eddig ez a felkészülés során is működött, de azt látom, a tavaszi Mórahalom még erősebb lesz, mint az őszi. Persze, előfordulhatnak buktatók – tette hozzá a homokhátiak trénere.A homokháti együttes január 14-én látott munkához, heti négy edzéssel, valamint hat, egyaránt megyei I. osztályban szereplő csapattal szemben vívott edzőmeccsel készül. A Bordányt, a Zsombót és az FK Szegedet legyőzte a csapat, a Szőreggel döntetlent játszott, a főpróbát a Kelebia ellen tartják.– Volt olyan edzőmeccsünk, amikor 23 játékosom volt. Mindenkinek megadom az esélyt, hogy bizonyítson, hiszen edzéseken is húsz fő körüli a létszámunk. Sokat dolgoztunk, így viszonylag nyugodt vagyok a tavasz előtt – mondta Hevesi Tibor. Távozója nem akadt a csapatnak, Malatinszki Dávid Bordányból csatlakozott a Mórahalomhoz, valamint három 2001-es születésű játékos került fel a felnőttekhez.A Mórahalom a legtöbb pont mellett a legtöbb gólt is szerezte, és tavaszra is hasonló támadójátékkal rukkolna elő a csapat.– Továbbra is ezt a háromvédős rendszert és a bátor támadójátékot játszanánk. Ha nem söpör végig komoly sérüléshullám, akkor úgy gondolom, hogy az elvégzett munkának meglesz az eredménye, és megnyerjük a bajnokságot, hiszen roppant motiváltak a srácok. Viszont ha nem így lesz, akkor sem dől össze a világ – zárta Hevesi Tibor.