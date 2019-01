Téli szünet a megyekettes csapatoknál (1. rész): Cél a jó közösség kialakítása a Móravárosi Kinizsinél

Laczi Zoltán a tapasztalt játékosok egyike. Fotó: Móravárosi Kinizsi

A nyári kényszerű edzőváltást követően nem úgy alakult az ősz a Móravárosi Kinizsinél, ahogyan azt elképzelték: a csapat mindössze két győzelmet aratott a bajnokságban, a mezőny legkevesebb gólját, 17-et szerezte, így a sereghajtó pozíciójából várhatja a folytatást. Tavasszal azonban már nem Schmidt Dániel játékos-edző irányítja a gárdát, ő kapusként marad a Kinizsinél, amelyet a jövőben Gerebicz Attila és Gerecz Péter közösen vezet.– Nem találtunk megfelelő edzőt a csapathoz, ezért szakosztályvezető úrral ketten, közösen irányítjuk a csapatot – kezdte Gerebicz Attila. – A célunk az, hogy újra kialakítsunk egy jó közösséget, egy családi, baráti társaság jellemezte korábban az egyesületet, ezt szeretnénk most visszahozni. Az, hogy kiesünk-e, vagy nem, igazából lényegtelen: a hangsúly azon van, hogy élvezzük a játékot, nem aggódunk az eredményeken – tette hozzá Gerebicz Attila.Úgy folytatta, elsősorban az idősebb és fiatalabb játékosok közötti harmóniát kell újra megteremteni. Ősszel főképp a fiatalok kaptak szerepet, hiszen a rutinosabbak családi és munkahelyi elfoglaltságaik miatt kevesebbszer tudtak a csapat rendelkezésére állni.A Kinizsinél egyelőre sem távozó, sem érkező nincs, a csapat tagjai a múlt hét óta készülnek közösen. A téli időszak alatt a Zsombóval és a Dóccal gyakorolnak, a továbbiak pedig attól is függnek, a pályaproblémákon mennyire tudnak úrrá lenni a móravárosiak.– Szeretnénk a saját pályánkon játszani tavasszal, de lehet, hogy a továbbiakban is Domaszéken rendezzük a hazai meccseinket, ebben a kérdésben azonban egyelőre nincs előrelépés – mondta a pályakérdésre vonatkozóan Gerebicz Attila.