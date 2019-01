Téli szünet a megyekettes csapatoknál (2. rész): sok gonddal küzd a Kiszombor

Kemény őszön van túl a Kiszombor a megyei II. osztályban. A gárda belefutott egy tíz- és egy nyolcgólos vereségbe is, de például hiába vezetett Nagymágocson 2–0-ra, végül 6–5-re kikapott. A mezőny egyetlen csapata a zombori, amelyik nem játszott döntetlent a szezon első felében, még ha az ikszekkel nem is lenne lényegesen előrébb a csapat, a végén még hiányozhatnak ezek a pontok.



– A munkahelyi elfoglaltságok miatt sok embert kellett nélkülöznünk, három játékosunkat pedig műtötték, szerencsére rájuk már számíthatok. Volt, mikor sajnos létszámhiányosan tudtunk kiállni, ezek a dolgok meghatározták az őszünket. Nem vagyunk olyan rossz csapat, mint amit a tabella mutat, sokszor az elöl álló együttesek dolgát is megnehezítettük – összegzett Simon Szilveszter, a Kiszombor edzője.



A csapatnak ugyan akadt egy jobb periódusa az ősz végén, amikor egymás után két meccset is meg tudott nyerni, ám ezt három vereség követte, így zárták a megyekettő őszi felvonását. Ami a keretbeli változásokat illeti, Kiszomboron szeretnének igazolni a könnyebb tavasz érdekében, de egyelőre konkrétummal még Simon Szilveszter csupán a távozási oldalon tudott szolgálni, Ocskó Noel ugyanis a Szent Mihályhoz szerződik.



– Csak a makói műfüves pályán tudnánk edzőmeccset játszani, de ott nagyon kevés szabad időpont van. Maximum, ha a mi kis méretű műfüves pályánkról leolvad a hó, akkor egymás ellen készülünk. Mindezek ellenére egy jó tavaszban bízom, és megpróbálunk bent maradni – zárta a Kiszombor trénere.