Téli szünet a megyekettes csapatoknál (3. rész): Megérezte a hiányzókat a Tömörkény

Joggal bosszankodhatnak a Tömörkény KSE-nél, hiszen a csapat hátulról a harmadik helyen áll a megyei II. osztály félidejénél. Teszi ezt úgy, hogy több olyan találkozója is akadt, amikor egy, a tabellán előkelőbb helyet elfoglaló együttes ellen megvolt az esélye arra, hogy fontos pontot, pontokat szerezzen, ezek viszont kicsúsztak a kezéből – ráadásul idegenben mind a nyolc találkozóját elveszítette, minden pontját saját pályáján szerezte a gárda.



– A meccsek nagy részében csak úgy tudtunk kiállni, hogy a megyei IV. osztályú csapatunkból vagy az ifikből tudtuk feltölteni a keretet – adott rövid választ Sallai Róbert, a Tömörkény játékos-edzője az őszi szereplés miértjére. – Az ősz folyamán talán négy-öt forduló volt, amikor teljes volt a keretünk, ekkor pariban voltunk bárkivel. Hiányzott a koncentráció és a határozottság is néhány meccs hajrájában – emelte ki Sallai Róbert.



A tömörkényi csapat már elkezdte a felkészülést, és ugyan szerettek volna létszámot növelni, ám ez a télen aligha történik meg. Az biztos, hogy Kiskunfélegyházáról érkezik Fodor Ferenc, viszont Bugyi Dániel kapus sérülése olyan súlyos, hogy várhatóan a teljes tavaszt ki kell hagynia.



– Egyértelmű cél, hogy stabilizáljuk a helyünket a középmezőnyben. Nem szeretnénk tartani a kieséstől, stabilabb játékot és pontszámot várok a csapattól, ehhez az akarati tényezőre is szükség lesz – mondta Sallai Róbert.

A tömörkényiek egyelőre két edzőmeccset tudtak lekötni a Csongrád ellen, többre az időjárási körülmények miatt várhatóan nem kerül sor.



Edzőmeccsek



Kedden és szerdán is játszottak edzőmeccseket a megyei pályákon. A Szeged-Grosics Akadémia a román második ligás UTA Arad ellen játszott gól nélküli döntetlent: bár Joao Janeiro csapata szerzett egy gólt, de azt a játékvezető les címén nem adta meg.



A SZEOL SC jó és lendületes játékkal győzte le az NB III Keleti csoportjában szereplő Füzesgyarmatot.

Eredmények: Szeged-Grosics Akadémia–UTA Arad 0–0, SZEOL SC–Füzesgyarmat 3–1 (2–0), szegedi gólszerzők: Péter, Forró, Beretka. Hódmezővásárhelyi FC–Tiszasziget 3–1 (2–1), gólszerzők: Balogh G., Csordás (11-esből), Vass A., ill. Drágity. Orosházi MTK-ULE 1913–Hódmezővásárhelyi FC II. 2–2, vásárhelyi gólszerzők: Rostás, Gyuris. Kiskundorozsma–Bordány 2–4 (0–2)