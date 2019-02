Téli szünet a megyekettes csapatoknál (5. rész): a Mindszent célja a 10. hely

A szezon első négy meccsét egyaránt elveszítette a Mindszent a Csongrád megyei II. osztályban, majd jött a Móravárosi Kinizsi elleni meccs az ötödik fordulóban, ami az első pontot, sőt, az első győzelmet is elhozta a csapatnak. Ezt további három siker követte, mindet hazai pályán aratta a gárda, amely összességében 15 pontot szerzett az ősszel.



– A nyári felkészülésünk nem sikerült jól, kevesen tudtak edzésre járni, ez meg is látszott a teljesítményen – kezdte Szél István, a Mindszent edzője. – Előtte a téli felkészülésünk jó volt, akkor jól is szerepeltünk. A megyei II. osztály szintjén sem megy edzés nélkül – mondta a mindszenti tréner.



Ami a csapattal kapcsolatban feltűnik, hogy csupán egy találkozó volt az, amelyen nem volt eredményes a Mindszent, viszont mindössze két találkozót zárt kapott gól nélkül. Ezzel kapcsolatban Szél István kifejtette, a munkahelyi elfoglaltságok miatt egymás után kétszer nem tudta ugyanazt a csapatot felküldeni a pályára, a nyári kapuscsere miatt pedig időre volt szüksége a védelemnek is, mire összeszokott.



A Mindszent két edzőmeccset már lejátszott, a Székkutastól 5–3-ra, a Szentestől 8–1-re kapott ki a csapat, de Szél István megjegyezte, egyelőre szép létszámmal tudnak dolgozni a heti edzések alkalmával. A tél folyamán a Mindszent a Székkutassal és a Mártéllyal találkozik még. Ami a keretbeli változást illeti, Vígh István a Nagymágocshoz távozott, míg a korábban is a Mindszentben szerepelt Szabó János visszatérne Baksról a csapathoz.



– Mindszenten megszokott volt, hogy a hazai meccseken nem nagyon hullajtottunk pontot, ezt szeretném visszahozni. Az első tíz hely valamelyikére jó lenne odaérni, ha ilyen hozzáállással folytatják a fiúk, ahogy elkezdték a téli munkát, akkor bármi benne lehet a tavaszi szezonban – zárta Szél István.