Téli szünet a megyekettes csapatoknál (6. rész): Új edzővel várja a tavaszt a Földeák

Munkahelyi elfoglaltságai miatt már nem Varga Dániel a Földeák edzője. A klubot játékosként a továbbiakban is szolgáló korábbi tréner megszaporodott munkahelyi feladatai miatt nem vállalta tovább a gárda vezetését. Mint azt Tóth Imre technikai vezető, a klub mindenese elmondta, egyelőre nincs meg az utód, de több jelölttel is tárgyalnak, a csapat pedig a helyi, nemrégiben átadott műfüves pályán készül a tavaszi idényre.



A megyekettő egyik újoncának nem ment rosszul a szezon első felében: 16 pontjával viszonylag kényelmes helyzetből várhatja a tavaszi folytatást, igaz, ebből mindössze egyet szerzett otthonától távol.



– Elégedettek vagyunk, hiszen 15 ponttal kalkuláltunk, ezt sikerült is megszereznünk, elértük a célunkat. Talán a megyében nekünk van a legnagyobb pályánk, igyekeztünk ezt kihasználni – mutatott rá a jó hazai szereplés okaira Varga Dániel.



A tavaszi célokról elmondta, szeretnék megismételni az első féléves teljesítményt, azaz legalább megduplázni az ősszel elért pontszámot.



– A tizedik hely elérése lehetne a csúcs, ettől a csapattól sokkal többet nem várhatunk el. Az alsóházban található csapatok közel azonos erőt képviselnek, míg az élbolyhoz tartozó csapatok magasabb ritmusban játszanak. Volt, ahol megégtünk, de volt, ahol megálltuk a helyünket – zárta Varga Dániel, akinek csapata a hétvégén egy Mártély elleni edzőmeccsel melegít a továbbiakra.