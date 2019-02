Téli szünet a megyekettes csapatoknál (7. rész): SZVSE II. - Előtérben a fiatalok a vasutasoknál

Tíz forduló után az ötödik helyen állt az SZVSE II. a Csongrád megyei II. osztályban, viszont az utolsó öt bajnokin mindössze egyetlen pontot tudott hozzátenni az addig megszerzettekhez a Vasutasok második számú csapata. Ennek köszönhetően a tizedik helyig zuhant vissza a gárda, amelynél egy ilyen utolsó harmadot követően egészen másképp mutat az összkép is.



– A munkahelyi elfoglaltságok és a sérülések miatt elfogytunk az ősz végére, így pont a rangadókat nem sikerült jól abszolválnunk – kezdte Terjéki Tamás, az SZVSE II. edzője. – Az utolsó öt meccsig jól néztünk ki, bár több szerepet szántunk a fiataloknak, de az első csapatnál kellett őket bevetni – tette hozzá a tréner.



A csapat már elkezdte a felkészülést a tavaszi idényre, a keretben várhatóan komolyabb mozgás nem lesz a tél folyamán, bár mindenképp szeretnének egy picit bővebb kerettel dolgozni a szezon második felében. Néhány érkező várható is, az viszont már biztosnak mondható, hogy Lajkó Bence visszatér a megyeegyes Zsombóhoz, míg Gyémánt Mihály visszavonul az aktív játéktól. A téli tréningeket három lekötött edzőmeccs, a Domaszék, a Szeged-Grosics Akadémia U19-es csapata, valamint a Békés megyei II. osztályban szereplő Dévaványa csapata elleni találkozók törik meg.



A folytatással kapcsolatban Terjéki Tamás elmondta, ősszel sok pontot hullajtottak el, így nem az eredményességen lesz a hangsúly tavasszal. – Nem fogunk görcsösen ragaszkodni ahhoz, hogy minél jobban szerepeljünk a tabellán. A lényeg az lesz, hogy tényleg azok a fiatalok kapjanak minél több szerepet a meccseinken, akiknek szeretnénk lehetőséget adni. Nincs nagy átjárás a megyeegyben és a megyekettőben szereplő klub kerete között, ez így lesz a jövőben is – zárta Terjéki Tamás.



