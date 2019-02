Téli Szünet a megyekettes csapatoknál (9. rész): teher nélkül játszhat az Üllés

Abszolút középcsapatként teljesített a megyei II. osztály őszi szezonjában az Üllés: a csapat hat győzelme mellett ugyanennyi vereséget könyvelhetett el, amit három döntetlen tesz teljessé, az így megszerzett 21 pont pedig nem meglepően éppen a tabella közepére helyezte az üllésieket féltávnál.



– Elégedettnek kellene lennem, de több olyan meccset is kiengedtünk a kezünkből, amit hoznunk kellett volna. Az utolsó négy meccsből több pontot reméltem, viszont ez nem sikerült, ettől függetlenül jónak ítélem a szereplésünket – összegzett Bazsó Ferenc, az Üllés játékos-edzője.



A keret tagjai január elején elkezdték a közös munkát, és eddig két kispályás tornával hangoltak a tavaszi folytatásra. A domaszéki Újév-kupán harmadik helyen zártak, a Saller-kupán a csoportkör jelentette a végállomást a csapat számára. A keretben várhatóan lesz nagyobb mozgás, néhány, eddig az ifjúsági csapatban játszó fiatalt szeretnének beépíteni a felnőttegyüttesbe az üllésiek.



A kieső helyektől és a dobogós pozíciótól is messze áll az Üllés, amely így kvázi egy teher nélküli tavasz előtt áll. – Erős csapatokkal kezdünk, viszont még nem látom teljesen, kik alkotják a tavaszi keretünket. Szeretnénk megtartani a helyezésünket, az eredményeinket annak is köszönhetjük, hogy nagyon összetartó csapatunk van. Közös disznóvágással is készülünk a folytatásra, együtt küzdünk a továbbiakban is, ha csak tizenegyen, akkor tizenegyen – zárta Bazsó Ferenc.