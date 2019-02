Tét nincs, de így is presztízsmeccs: holnap 18.30-tól Szeged-Szentes a SZUE-ban

Kudelláék esélyesebbek, de a Szeged is bizonyítana. Fotó: Vidovics Ferenc

A női vízilabda OB I rájátszásának menetrendje alapján valószínűsíthető, hogy régiónk két képviselője nem találkozik majd egymással, így várhatóan két Csongrád megyei derbivel kell beérnünk ebben a szezonban. Az alapszakasz első ilyen összecsapásán 16–11-es hazai siker született Szentesen, most pedig jön a szegedi visszavágó: pénteken 18.30-tól a SZUE-ban vívnak helyi rangadót.A Szeged SZTE gyakorlatilag már bebiztosította hetedik helyét, a Hungerit-Szentesi VK együttesének hatodik pozíciója pedig már matematikailag is biztossá vált, így komoly tétje nincs az összecsapásnak, de így is presztízsmeccsnek számít.– Mégiscsak a Szentest fogadjuk, ráadásul van is miért visszavágnunk – reagált a ha- zaiak játékosa, Lengyel Anett.– A motivációval nem lesz gond, hiszen nagyon rosszul kezdtünk az idegenbeli derbin, szeretnénk ezen javítani, megmutatni, hogy több van bennünk annál, amit akkor mutattunk. Nehezíti a dolgunkat, hogy Isidora Damnjanovics vízumproblémák miatt nem tudott visszatérni hozzánk, kérdéses a pénteki szereplése. Bárhogy is lesz, mindent megteszünk, és abban is biztos vagyok, hogy ezúttal nem lehetünk annyira pechesek a helyzetek kihasználásakor, mint Tatabányán. Kétszer csak nem történik velünk ilyesmi – véli a szegedi pólós.A Hungerit-Szentesi VK komoly terhelést kap: egy hete rangadót vívott az Egerrel, majd jött öt meccs a Duna-ligában, így kilenc nap alatt ez lesz a hetedik találkozójuk. Kudella Panna pedig még kevésbé lesz kipihent.– Hétfőn és kedden a juniorválogatottal edzettem. Voltam már frissebb is, de ettől még remek volt a nemzeti csapattal készülni, ráadásul a BVSC felnőttcsapatát le is győztük az egyik edzőmeccsen – mesélte Kudella, akit 2018-ban az év Csongrád megyei utánpótlás sportolójának választottunk.– Az Eger ellen szétszórtak voltunk, elkerülhető gólokat kaptunk, ezen szeretnénk javítani. A Duna-liga szerintem remek felkészülés volt, tudjuk hozni azt a dinamikus játékot, ami a Szeged ellen kell – nyilatkozta a szentesi tehetség.