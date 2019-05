Tiszasziget-SZVSE rangadót rendeznek a megyeegyben: Dékány Dóra tippelt a 26. fordulóra

Szabadnapos: Szentesi Kinizsi.



Zsombó (14.) – Makó II. (11.)

Szombat, 17 óra, Zsombó, vezeti: Pataki Győző (Harsányi, Rácz): – Hazai pályán a Zsombó szorosabb eredményekkel szokott zárni, képesek a meglepetésre, így arra számítok, hogy legyőzik a Makó II.-t.



Kiskundorozsma (6.) – Röszke (4.)

Szombat, 17 óra, Kiskundorozsma, vezeti: Virág András Barnabás (Bereczki, Lászlai): – Jó, de kevés gólos találkozó lesz valószínűleg, amelyen a sorsolás a hazaiaknak kedvezhet, és gyarapíthatják pontjaik számát rögtön hárommal.



HFC II. (8.) – Szőreg (9.)

Szombat, 17 óra, Hódmezővásárhely, vezeti: Farkas Tamás Tibor (Orosz, Szabó L.): – Úgy tűnik, hogy jobb formában van a HFC II., míg a Szőreg tavasszal messze elmarad önmagától, így egyértelmű vásárhelyi siker születhet majd a műfüves pályájukon.



Algyő (2.) – FK 1899 Szeged (15.)

Szombat, 17 óra, Algyő, vezeti: Soós István (Kovács A., Vida): – Biztos vagyok az Algyő többgólos győzelmében, engem nagyon meglepne, ha a tabella sereghajtója akár pontot is tudna szerezni a második helyezett otthonában.



UTC (12.) – Csongrád-Kunság A. (10.)

Szombat, 17 óra, Szeged, Kertész utca, vezeti: Szeles Ádám (Bozóki, Szöllősi): – A UTC-nek sok sérültje van, míg a Csongrád az utóbbi időben nem szerepel a legfényesebben. Otthon az újszegediek egy pontot elcsíphetnek azért.



Székkutas (13.) – Foliaplast-Bordány (5.)

Szombat, 17 óra, Székkutas, vezeti: Sechna Gábor (Korbely, Sándor I.): – A Székkutas otthon mindig veszélyes, bárki is legyen az ellenfél, de most mégis azt gondolom, hogy a Foliaplast-Bordány magabiztos játékkal begyűjti majd a három pontot. A forduló rangadója: Tiszasziget (1.) – SZVSE (3.)

Szombat, 17 óra, Tiszasziget, vezeti: Kakuk Szabolcs (Fodor, Minda): – Bízom az SZVSE sikerében, mert én is ennek a klubnak vagyok a labdarúgója, valamint Kelemen Balázs a mi edzőnk is. A bajnokaspiráns otthonában nem lesz könnyű feladat, ezért döntetlent várok. Edzői várakozások: Bernát Péter, a Tiszasziget edzője: – A pihenésünket letudtuk, most pedig egy jó formában levő SZVSE-t fogadunk. Mindenképpen a saját játékunkkal szeretnénk minél eredményesebbek lenni majd szombat délután. Kisebb-nagyobb gondjaink vannak, ami a sérüléseket illeti, így nem tudom pontosan még, hogy ki lesz hadra fogható. Rádi Martinra viszont biztosan nem számíthatok. Őt a Zsombó ellen állították ki, majd hárommeccses eltiltást kapott, abból ez lesz a második.



Kelemen Balázs, az SZVSE edzője: – Az egész hét során nyugodtan és zavarmentesen készültünk a rangadóra, mivel a számunkra fontos mérkőzéseken az elmúlt időszakban begyűjtöttük a három pontot. Ezáltal a teher a Tiszaszigeten van, hogy megnyerje a bajnokságot. Amennyiben pontot vesztene, nyílttá válna a bajnokság. Próbáljuk megnehezíteni a dolgukat majd. Szerencsére mindenki egészséges és harcra képes, a legerősebb összeállításban utazunk. Várható kezdőcsapatok: Tiszasziget (1-4-4-2): Czirják – Fődi, Papp I. Á., Bálint, Fodor – Drágity, Kökény, Deák, Kántor – Rutai, Papp II. Á.

SZVSE (1-4-2-3-1): Miklós – Kormányos, Vastag, Csamangó, Végh – Fülöp, Szilágyi – Pócs, Péter, Szabó – Hatvani.