Tíz döntőse volt a megyének az úszó ob-n

Szilágyi Csaba. Fotó: MTI

Az úszás legnagyobb magyar seregszemléjén, az országos bajnokságon a 800 méteres női gyorsúszás nyitotta az A döntők sorát, ahol Késely Ajna óriási előnnyel nyert. Bár a fináléban nem szerepelt Csongrád megyei, az első nyolc helyezett között volt dél-alföldi sportoló, ugyanis a délelőtti időfutamban élen végző szegedi olimpikon, Olasz Anna összesítésben a hatodik helyen végzett. A Haász SZUE másik sportolója, az Egyesült Államokban tanuló Szilvási Gréta a 9. helyen zárt.Rögtön ezután Olasz párja, Tadas Duskinas úszott fináléban, de a férfi 50 méter gyorson induló sportoló nem aHaász SZUE, hanem hazája, Litvánia színeiben rajtolt, és nyolcadik lett. A futamban így is képviselték régiónkat, hiszen a NICS-HSÚVC sprintere, Nikolics Uros is indult, és hetedik helyen végzett.Női 50 méter gyorson a következő A jelű finálé is hozott kiváló eredményt, hiszen a hódmezővásárhelyiek tehetsége, Szőke Zita ötödik helyen végzett, megelőzve például Verrasztó Evelynt.Férfi és női 100 méter háton is B döntősünk volt. Előbb a NICS-HSÚVC színeiben Petrovics Péter lett összesítésben 14. helyezett, majd a hazánk egyik legnagyobb tehetségének tartott mindszenti úszó, Ugrai Panna fantasztikus idővel nyerte a kisdöntőt, és mivel a külföldiek ideje nem számít.A döntős pozícióban, 8. helyen végzett, ráadásul nem akármilyen teljesítményt nyújtott: a Hód Úszó SE reménysége az A döntőben az időeredményével ötödik lett volna.Férfi 200 méter pillangón nem volt döntősünk, de így is volt mire figyelni, hiszen a végül aranyérmes Milák Kristóf és az ezüstérmes Kenderesi Tamás óriási csatát vívott, rajtuk kívül pedig még Biczó Bence is megelőzte Cseh Lászlót.Ugyanebben a számban a nőknél már volt érdekeltségünk: a Haász SZUE színeiben Fábián Fanni második lett, összetettben pedig 10. helyen végzett, klubtársa, Szilvási Gréta pedig 15. lett. Érdekesség, hogy az A döntőben Kapás Boglárka és Szilágyi Liliána is megelőzte a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinkát, aki így ebben a számban le is maradt a világbajnoki kvalifikációról.Jöhetett a férfi 100 méter mell fináléja, amelyet a NICS-HSÚVC vajdasági sprintere, Szilágyi Csaba címvédőként várt. Ezúttal is nyert, nem is akárhogyan: 59,40-os idejével megdöntötte Gyurta Dániel 2012 óta fennálló országos csúcsát. Vásárhelyi klubtársa, Pertich Zsombor 13. lett, míg Süli Ákost kizárták. A nőknél nem volt döntős megyei érdekeltség ebben a számban, Békési Eszter lett a magyar bajnok.A női 800 méterhez hasonlóan férfi 1500 méter gyorson is a Haász SZUE sportolója nyerte az időfutamot, Fábián Milán pedig idejével végül kilencedik lett összetettben, míg az A fináléban úszó klubtársa, Farkas Tamás a nyolcadik helyen végzett.A mix 4×100 m gyors A döntője zárta a napot, ahol a Haász SZUE Lőrincz Ádám, Ulrich Botond, Fábián Fanni, Fábián Bettina összeállítású szegedi kvartettje hetedik helyen végzett.