Tizenegygólos sikerrel zárta az évet a MOL-PICK Szeged

Péntek este 21.45-kor érkezett meg Nagyatádra a MOL-PICK Szeged. Fotó: Becsei Dávid.

Férfi kézilabda NB I, 13. forduló. Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 700 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann.Zaponsek - Vasics, Asztraspakin 5, Hanusz, Hadziomerovic 3, Nagy Sz. 4, Kovacevic 4.Toszkics 4, Tóth A., Oslak 2, Vasvári, Varjú 1, Szeitl 1, Cehte 1, Farkas T.Bencze Jószef.Sego - Sostaric 5, Canellas 3, Gaber 1, Bánhidi 3, Källman 4, Zsitnyikov 2.Balogh 4, Bodó, Sigurmannsson 6/3, Maqueda 7, Bombac 1, Blazevic, Sunajko.Juan Carlos Pastor.1/0, ill. 3/3.6, ill 6 perc.NYILATKOZATOK- Ha a Szeged minket jó csapatnak tart, akkor mi egy szuper együttessel találkoztunk. Az elején elléptek, ebből felálltunk, ez pozitív. A második félidőben elkövetett hibáink megpecsételték a sorsunkat, de így sem panaszkodhatunk az őszi szezonban mutatott teljesítményünkre. Minden kézilabdabarátnak kellemes ünnepeket kívánok.- Mivel ez volt az év utolsó mérkőzése, nagyon fontos győzelmet arattunk egy jó csapat ellen. Kiválóan kezdtünk, a 20. percig jól játszottunk. Ezután sokat hibáztunk, ahogyan a második játékrész elején is, így kétszer kellett megnyernünk a meccset. Gratulálok a csapatomnak az egész fél szezonhoz, boldog karácsonyt és új évet kívánok az egész MOL-PICK Szeged-családnak.- Felkészültünk a Csurgóra, koncentráltunk végig, mert tudtuk, hogy jó csapat. Ahogyan a Mister is mondta, sok hibánk volt egy periódusban, ha ez nincs, akkor hamarabb játszhattunk volna nyugodtabban. Miután megjavultunk, nagyobb különbséggel nyertünk. Sok sikert kívánok a Csurgónak, mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok, találkozunk februárban.VÉGESostaric kis szögből, véd a kapus. 40 másodperc, támad a Csurgó. Szeitl ront. Tíz másodperc. Lepergeti az időt Canellas.Maqueda lövését védi Balogh, Sostaric visszaszeri a labdát. Zsitnyikov lő test mellett, 25-36.Asztrasapkin most talpról, 25-35.Cehte a bal felsőbe, 24-34. Zsitnyikov lövését csak szemmel követi a kapus, 24-35.Kovacevic negyedszer, 23-33. Maqueda talál be, így továbbra sem tud tízen belül kerülni a Csurgó, 23-34.Nagy Martin érkezik az utolsó öt minutumra a szegedi kapuba.Sigurmannsson a szélről, lökték, 22-33.Maqueda, 21-32. Asztraspakin fut keresztbe, lő, Sego lemarad róla, 22-32.Canellas talpról, 21-31, közte tíz! Oslak lövését védi Sego.Zsitnyikov emberrel a nyakán, szétforgácsolja a keresztlécet. Sigurmannssont állítják ki. Cehte bejátszása rossz, emberhátrányban támadhat a Szeged.Asztrasapkin lövését blokkolja Gaber és Blazevic közösen, majd Kovacevic lő a balszélről, de Sego hárít!Sigurmannsson a balszélről, 21-30.Sostaric rohan Maqueda labdaszerzéséből, véd Balogh.Bánhidi kéri a labdát, kapja, belül védekezés, hétméteres. Sigurmannsson belövi, 21-29.Maqueda ugrik fel páros lábról, bevágja a hosszú alsóba, 21-28. Hanusz-ziccer, Sego véd!Szeitl beállóból, 21-26. Maqueda válaszol villámgyorsan, 21-27.Canellas fut keresztbe a labdával a jobbszélrő irányába, majd lövi ki a rövid alsót, 20-25. Sostaric óriási ziccerben, 20-26. Utolsó idét is kikéri a Csurgó.Bombacsra nem marad ember 20-24. Nagy fölé.Kovacevic ejt a balszélről, 20-23.passzívnál labdát vesztenek a hazaiak, Canellas vezeti a labdát, Bánhidi pedig belövi, 19-23.Oslak megy bele Maquedába, Zsitnyikov rendezetlen fal ellen, de Balogh Tibor véd. Oslak javít, 19-21. Zsitnyikov közben lenn maradt, ápolni kell, de jól van, fájdalmas arccel megy le a pályáról, mivel most három támadásból kimarad. Maqueda veri meg lábbal Kovacevicset, 19-22.Maqueda kiharcolja, Sigurmannsson gólra váltja a hétméterest, 18-21.Toszkics eddig tarthatatlan a második félidőben, 18-20.Sego védés után indítja Maquedát, hosszú a labda, de eléri, kapufa, de ellépte.Canellas első gólja ma, átlövés, 17-20.láb Kovacevicsnél, jöhet a Szeged. Bánhidi beállóból, 16-19. Toszkics most Gaberről válik le, 17-19.Asztrasapkin középről a kezek alatt, 16-17. Sostaric a szélről, 16-18.Toszkics válik le Bánhidiról, 15-16. Vasvári kap kétperces kiállítást a hazaiaknál. Összeugranak középre a hazai védők, kapja is a labdát Sigurmannsson, a hosszú felsőbe, 15-17.Bodó és Maqueda nem érti meg egymást, előbbi kidobja a labdát így a játéktérről.Bodótól lopja el a labdát Toszkics, végigviszi, 14-16.a Szeged kezdő a második játékrészt, Maqueda átlövése nem talál kaput. Nagy passza magas a szélre Kovacevicsnek.FÉLIDŐOslak veri át a szegedi védőket, 12-16. Bodó passza rossz Bánhidinek, indul Varjú, gól, még pont a dudaszó előtt, 13-16.Gaber töri meg a szegedi gólcsendet, 10-15. Oslak zár a keresztbefutó Asztrasapkinnak, 11-15. Balogh, 11-16.Hadziomerovic estében lő gólt Gaber mellett beállóból, 10-14. Szép volt.Sego védi Nagy átlövését, majd Bombac ziccerét Zaponsek.négy perc és huszonnyolc másodperc van hátra az első félidőből, amikor időt kér Pastor. Belül védekeznek jól láthatóan Balogh Zsolttal szemben, de nem fújnak semmit a sporik, így védés után támadhatnak...Balogh átlövését védi Zaponsek, majd Hadziomerivoc rendezetlen fal ellen beállóból talál be, 9-14.Blazevic megszeri a labdát és indítja Maquedát, 7-14. Másodszor is időt kérnek a hazaiak. Kovacevic a szélről, 8-14.Asztrasapkin sokkal fölé. Sostaric magabiztosan a szélről, 7-13.Nagy talpról, Sego kirúgja! Balogh védővel a nyakán Zaponsek lábai között talál be, 7-12.Tóth távolról, blokkon lassul a labda. Zaponsek kint áll nagyon a kapuból, Sego rádobja, de mellé.két beállóval és kapussal a csurgóiak, Källman szerez labdát, Sostaric pedig gólt, 7-11.Bánhidi gólja szabálytalan, leért a lába a hatoson belül.Hadziomerovic beállóból, 7-10. Tóth Attila lövését blokkolja Bánhidi, oldalt megy ki, marad a hazaiaknál. Nagy lő, Sego most már vele szemben is tud védeni.Canellas eladj a labdát, Vasics az üres kapura, kapufa, Sego nem ér vissza, így Kovacevic belövi, 6-9. Balogh kifelé cselez, 6-10.eddig a nap védése! Sego nyer ismét Kovacevic ellen!Hanusz ellen szabálytalan Sostaric, kicsit könnyű síppal befújt 2 pecces büntetés. Kovacevic-ziccer a balszélről, Sego! Maqueda érkezik a pályára, góllal debütál, 5-9.Asztraspakin lövését védi Sego, a kipattanó szerencsével Vasicsé, de eltopogja, így jöhetnek a vendégek. Toskics nem engedi elvégezné a szabaddobást, kiállítják a sporik. Zaponsek ismét, most egy kínai figura végén hárít a szlovén hálóőr.Sostaric a jobbszélről, 5-8.passzívig támad a Szeged, Bánhidi fordul be, Zaponsek első védése ma.Bánhidi labdát szerez, Källman pedig végigviszi, 4-7. Nagy válaszol gyorsan, 5-7.Nagy a hazai gólgyáros, már harmadszor talál be, 4-5. Bánhidi beállóból, 4-6.Hadziomerovic szabálytalan, két perc és büntetőt. Sigurmannsson, 3-5.megkönnyebbülnek a hazai szurkolók, Källman cundere a kapufán csattan. Asztraspakin indul el keresztbe a jobbátlövő pozíciójából, majd húzza vissza a labdát a rövid alsóba, 3-4.Hanusz talpról a kezek alatt, Segóról még csak ki sem pattan a labda! Indítja Sostaricsot, 1-4. Időt kérnek a hazaiak. Nagy Szabolcs átlövésének mellé üt Sego, 2-4.Källman jár túl a csurgóiak eszén egy befutással a falba, 1-3.Nagy Szabolcs beri meg lábbal Gabert, 1-2. Labdát veszt a Szeged, Vasic rohan, Zsitnyikov meglöki, két percet kap érte, a hazaiak pedig hetest. Sego kiüti! A Szegedé a kipattanó.Balogh rendezetlen fal ellen, 0-2.Zsitnyikov passza rossz Balogh Zsoltnak. Sego védi ismét Asztraspakin lövését, Källman rohan, 0-1.Asztrasapkin lő passzívnál távolról, Sego kirúgja.a Csurgó indítja útjára a labdát, szabaddobásig jutnak.kezdődhet a találkozó!miniális csúszás biztos lesz a kezdésben, mivel a helyi műsorközlő még most mutatja be a hazaiakat, majd ezt követően plüssdobás lesz.a csurgóiaknak sincs hiányzójuk, legerősebb összeállításukban veszik fel a harcot a címvédővel.a két fiatal a szegedi keretben ma Nagy Martin és Sunajko Stefán, Tóth József ezúttal nem utazott el a PICK-kel.Juan Carlos Pastor vezetőedző egyelőre 15 nevet írt be a meccskeretbe. Az utolsó helyre Mirko Alilovic, Nik Henigman és Stanislav Kaspárek pályáznak.üdvözöljük olvasóinkat a csurgói Sótonyi László Sportcsarnokból, ahol 17 órától játssza az idényben az utolsó mérkőzését a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata.Majdnem hétórás utazás végén érkezett meg a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a Somogy megyei Nagyatádra, ahol a holnapi mérkőzés előtt megszállnak. 15 óra előtt néhány perccel indult el a csapatbusz Szegedről. Az M5-ös autópályáról azonban Ócsánál letértek, mivel az M0-son 85 perces dugó alakult ki.Így az elmúlt évektől eltérően, ezúttal nem autópályán közelítette meg a csapat Nagyatádot. A menetidő meghosszabbodott, azonban a hóesés nem hátráltatta a haladást. Végül 21.45-kor érkezett meg a MOL-PICK Szeged a szállodába, ahol vacsorát követően már pihennek a játékosok és a szakmai stáb.Nagyatádon különleges idegenvezetője akadt Bodó Richárdéknak, ugyanis a klub csapatorvosa, dr. Szabó István a városban nevelkedett és itt járt középiskolába. Sőt, a hotel néhány méterre van onnan, ahova annó Szabó Doki mindig hazatért.A Csurgó - MOL-PICK Szeged mérkőzésről holnap 17 órától élő szöveges percről percre tudósításban számolunk be.